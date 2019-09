Riesige Vodafone-Störung: Kunden drohen Anbieter mit Kündigung

Tausende Vodafone-Kunden sind frustriert: Seit Dienstag kämpfen sie mit massiven Störungen des Internet- und Telefonieanbieters. Teils soll es besser werden, doch längst nicht überall.

Update 10.53 Uhr: Besser ja, behoben ist die Störung jedoch offenbar noch immer nicht bei allen Vodafone-Nutzern. Und das sorgt weiter für viel Wut, die sich unter Allestörungen.de entlädt.

„Werde heute kündigen, auch wenn der Vertrag noch fast ein Jahr läuft, und mir woanders gutes Internet holen das auch funktioniert. Im ganzen Krankenschein ohne Internet gewesen. Zum zweiten Mal (Anfang des Jahres dasselbe)“, macht einer klar. „Gestern früh hat wieder alles funktioniert. Und siehe da heute früh wieder derselbe Mist. Nix funktioniert kein Internet und kein TV. Langsam die Schnauze Voll !!! 38444 Wolfsburg“, wütet ein weiterer. Auch das Wort „Katastrophe“ fällt. Vodafone hat offenbar einiges zu tun...

Update vom 6. September, 6.30 Uhr: Langsam scheint sich die Situation bei Vodafone-Kunden zu entspannen. Beim Blick auf Allestörungen.de ist ein deutlicher Rückgang an gemeldeten Störungen zu erkennen. Wurden in der Nacht laut Diagramm zwischen 20 und 60 Störungen gemeldet, ist am frühen Morgen des Freitags allerdings eine erneute Steigung zu erkennen. Allerdings ist das kein Vergleich zu den Problemen, mit denen Vodafone-Kunden in den Tagen zuvor zu kämpfen hatten (siehe unten).

Einige Kunden sind sauer. So auch eine Nutzerin, die direkt auf Allestörungen.de einen Kommentar zu ihren aktuellen Vodafone-Problemen verfasst hat. Dass es mal zu einem Ausfall kommen würde, sei zu verkraften - wenn man es denn vorher wüsste, so die Frau. Ihr Problem: „Ich arbeite freitags immer im Homeoffice“. Sie habe nun ein Problem. „Auf die Schnell anders zu organisieren oder sogar Urlaub nehmen zu müssen, ist Mist“, schreibt die Vodafone-Kundin. Andere Kunden werden da deutlicher: „Danke für nichts und willkommen im Mittelalter“, schreibt ein User.

Riesige Vodafone-Störung: Kunden drohen Anbieter mit Kündigung

Update 20.05 Uhr: Der Großteil der Störungen bei Vodafon scheint behoben zu sein. Überall läuft das Internet aber immer noch nicht. Laut dem Portal Allestörungen.de gab es am Donnerstagabend um 19 Uhr immer noch über 700 Störungsmeldungen. Deutlich weniger als noch am Vorabend, als es gegen 22 Uhr über 27.000 Störungsmeldungen gab. Überall in Deutschland gibt es noch Personen, die mit Verbindungs-Problemen zu kämpfen haben. Viele User drohen dem Anbieter mit Kündigungen. „Wenn die in letzter Zeit sich häufenden Probleme nicht bald wieder nachlassen, dann wird es bald wohl endlich Zeit goodbye Vodafone zu sagen“, schreibt ein User bei Allestörungen.de.

Ursprungsartikel vom 5. September: Riesige Vodafone-Störung: Tausende haben Internet-Probleme

München - Nicht weniger als 22.500 Störungsmeldungen in einer Stunde: Die Kunden des Internet- und Telefonanbieters Vodafone waren am Dienstag wohl der Verzweiflung nah. Auf dem unabhängigen Portal Allestörungen.de zählte man die unglaubliche Summe an Störfällen - besonders in den Ballungsräumen in ganz Deutschland ging gar nichts mehr.

Das Problem sollte laut Vodafone mittlerweile behoben sein, doch auch am Donnerstag läuft entgegen der Beteuerungen des Anbieters längst nicht alles rund. Bei Twitter machen zahllose genervte Tweets die Runde, die Vodafone mit den Worten „Sollte aber jetzt auch wieder gehen!“ beantwortet.

Wenn das Internet wieder geht - gleich zum Online-Shop von Segmüller und geniale Angebote abstauben! (werblicher Link)

Vodafone-Kunden sauer: „Heute kündige ich“

Ein User macht seiner Verzweiflung Luft: "Laut Vodafone sei das Problem behoben - habt ihr es nur für die Zeitungen gemeldet? In 10623 gibt es wieder keinen Internetservice. Euer Mitarbeiter beim Kundendienst hat es einfach aufgelegt... Heute kündige ich. Im schlimmsten Fall gehe ich in eine O2 oder Telekom Filiale und melde mich dort über Free Wlan ein, damit ich fristlos kündigen kann...", heißt es beispielsweise auf Allestörungen.de.

Ein anderer User schreibt: "Seit Dienstag Mitternacht kann man die Internetverbindung voll knicken, geht nicht oder nur sehr schlecht. Kundendienst nur "rufen Sie später wieder an" bzw. "wir wissen von dem Problem, es sollte heute Abend erledigt sein". Bin gespannt.... denn HALLO, ich bin der Kunde und bezahle den Mist. Ist ja nicht das erste Mal bei Vodafone Kabel, dass nichts läuft."

Eine Twitter-Nutzerin postete augenzwinkernd ein komplett rotes Bild als „aktuelle Störungskarte.“

Vodafone-Router neu starten? Bei vielen bleibt der Kniff wirkungslos

Vodafone selbst räumt in einer anderen Mitteilung eine mögliche Störung bis Donnerstagabend um 22 Uhr ein.

Am Dienstagabend hatten einige Kunden versucht, im Netz Hilfestellungen für ihre Leidensgenossen anzubieten. Sie stellten Anleitungen für eine bestimmte Art und Weise online, wie der Router neu zu starten sei. Bei vielen Usern blieb jedoch auch dies wirkungslos. Ein weiterer Trick soll die Umstellung auf die DNS 8.8.8.8 (Google-DNS) sein, doch auch dieser Trick brachte nicht bei allen Nutzern den gewünschten Effekt.

Am selbten Tag mussten auch User von Yahoo Probleme hinnehmen. Sie konnten sich stundenlang nicht in ihr E-Mail-Postfach einloggen.

Video: Spatenstich für größtes gefördertes Breitbandausbau-Projekt

cg

Das Samsung Galaxy S10 und das Galaxy Fold sollen die Smartphone-Welt revolutionieren. Mit dem Galaxy Fold erlebte Samsung jetzt allerdings einen Rückschlag.

Update bei WhatsApp: Beim beliebten Messenger-Dienst gab es jetzt eine krasse Änderung. Die könnte böse Folgen für viele der User haben. Das sollten Sie jetzt wissen.