Hacker-Skandal bei WhatsApp: Hat Saudi-Kronprinz Amazon-Boss gehackt?

Amazon-Chef Jeff Bezos könnte vom saudischen Kronprinzen über WhatsApp gehackt worden sein. Saudi-Arabien dementiert die Vorwürfe.

WhatsApp-Skandal

Wurde das Handy von Amazon-Boss Jeff Bezos gehackt?

gehackt? Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman steht im Verdacht

Kann das sein? Mohammed bin Salman, saudischer Kronprinz, hat laut einem Bericht des "Guardian" das Handy von Amazon-Boss Jeff Bezos gehackt. Mit einer WhatsApp-Nachricht. Hintergrund: Anfang vergangenen Jahres lief eine Schmutzkampagne gegen Amazon-Chef Jeff Bezos. Der Saudi-Scheich könnte das Material laut des Berichts selbst beschafft haben.

Amazon-Chef Bezos bekam Nachricht über WhatsApp

Demnach hätten bin Salman und Bezos freundlichen Kontakt gehabt. Der Kronprinz habe Bezos eines Tages eine Datei über WhatsApp geschickt. Eigentlich nichts verwunderliches. Doch wenig später waren großen Datenmengen vom Smartphone des Amazon-Chefs verschwunden. Eine forensische Analyse des Handys bestätigte das laut "Guardian".

Exclusive: Amazon boss Jeff Bezos's phone 'hacked by Saudi crown prince' https://t.co/C0VcEJpKHk — The Guardian (@guardian) January 22, 2020

Die britische Tageszeitung „The Guardian“ spekuliert nun, ob der Datenklau womöglich in einem Zusammenhang mit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul steht. Khashoggi, selbst aus Saudi-Arabien, wurde Anfang Oktober 2019 mutmaßlich zunächst ermordet und dann zerstückelt, um ihn unbemerkt aus dem Botschaftsgebäude zu schaffen. Er hatte unter anderem für die "Washington Post" geschrieben, deren Eigentümer Jeff Bezos ist.

Die Ermordung des Journalisten hat Saudi-Arabien indes nach wochenlangem internationalen Druck eingestanden. Mehrere Männer aus dem engsten Umfeld von Mohammed bin Salman sollen daran beteiligt gewesen sein. Der Fall sorgte weltweit für große Bestürzung. Die Bundesregierung verhängte damals als Reaktion einen Exportstopp von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien.

Ein Gericht in Saudi-Arabien hat bereits im Dezember Todesstrafen gegen fünf Menschen verhängt, die an dem Mord beteiligt gewesen sein sollen. Die UN kritisiert, dass die Auftraggeber straffrei blieben.

Rückblick: Die Ermordung von Jamal Khashoggi

Die aktuellen Vorwürfe des "Guardian", Aoazon-Chef Jeff Bezos via WhatsApp ausspioniert zu haben, weist Saudi-Arabien indes zurück.

Von Moritz Serif

