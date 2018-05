User ärgern sich über WhatsApp-Fehler: Kein Name in der Push-Benachrichtigung

Kein Name mehr in der Push-Nachricht: So sieht die Anzeige bei WhatsApp-Nachrichten seit dem Update aus.

Einige Nutzer der Messenger-App WhatsApp ärgern sich seit dem neuesten Update über veränderte Pushnachrichten. Im Sperrbildschirm wird plötzlich kein Name des Absenders mehr angezeigt.

München - Das neueste WhatsApp-Update (2.18.52), das seit etwa zwei Wochen zur Verfügung steht, scheint nicht einwandfrei zu funktionieren. Zumindest für Apples IPhones. Mehrere User berichten über folgenden Fehler: Seit dem Update erscheint in der Push-Nachricht nicht mehr der Name des Absenders. Im Sperrbildschirm steht stattdessen nur noch „WhatsApp Nachricht“ und nicht mehr, von wem diese gesendet wurde.

WhatsApp-Push: Absender-Name wird nur mit Text-Vorschau eingeblendet

Wie das Problem behoben werden kann, ist derzeit noch nicht bekannt. Betroffen sind mehrere IPhone-Geräte, unter anderem das iPhone 6, 7 Plus und iPhone X. Lediglich mit einer Notlösung können die Nutzer den Namen des Absenders wieder einblenden. Dafür müssen sie aber die Vorschau der Nachricht unter Einstellungen aktivieren, was zur Folge hat, das nicht nur der Name sondern auch ein Teil des Textes im Sperrbildschirm angezeigt wird. Genau dieses Feature, haben aber viele Handy-Nutzer bewusst deaktiviert, sind die Chats mit Freunden oder Familie ja meist nicht für die Augen Fremder bestimmt.

In einen sauren Apfel müssen die WhatsApp-Nutzer also beissen: Entweder wird ihnen in der Pushnachricht im Sperrbildschirm kein Name angezeigt, oder mit dem Namen wird auch gleich ein Teil des Textes eingeblendet. Ob die Änderung mit der neuen Datenschutzverordnung zusammenhängen? Derzeit gibt es noch keine Informationen seitens des Messenger-Dienstes. Wünschenswert wäre aber, dass die Nutzer künftig wieder selbst entscheiden können, ob gar kein Name, nur der Absender oder auch gleich Textteile mit angezeigt werden.

Neue EU-Regeln für den Datenschutz: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Vorschau für WhatsApp-Nachrichten ein- und ausblenden:

Und so können Sie die Vorschau für Ihre WhatsApp-Nachrichten ein- und ausblenden. In der App auf Einstellungen klicken und dann „Vorschau einblenden“ (de-)aktivieren. Gleiches geht auch für SMS. Dafür im Menü unter „Einstellungen“ auf „Mitteilungen“ gehen und in der „Nachrichten-App“ ganz unten bei „Optionen“ die entsprechende Auswahl treffen. Es gibt die Möglichkeiten „nie“, „wenn entsperrt“ oder „immer“.

Falls Sie Android-Nutzer sind, und sich über den gleichen Fehler ärgern, schreiben Sie uns!

va