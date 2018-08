Ahnungsloser Vater schickt Sohn Pilze-Foto - aber alle sehen sofort etwas Versautes

Whatsapp: Ein Vater schickt seinem Sohn ein scheinbar harmloses Foto von Pilzen - aber alle sehen etwas völlig Versautes darauf.

Mountain View - Der Messengerdienst WhatsApp ist bei Menschen auf der ganzen Welt beliebt: Mehr als eine Milliarde Nutzer haben sich die Nachrichten-App bereits auf ihr Handy oder Tablet geladen. Sie benutzen die App aus dem kalifornischen Mountain View regelmäßig. Immer wieder passt WhatsApp seine Funktionen an: Gerade arbeiten die Entwickler, die 2014 von Facebook Inc. übernommen worden sind, an einer verbesserten Weiterleitungs-Funktion.

Whatsapp: Einschränkungen der Weiterleitungs-Funktion im Test

Seit ein paar Jahren können Nachrichten durch "weiterleiten" direkt an mehrere Personen verschickt werden. Diese Funktion wird jetzt allerdings eingeschränkt, wie der Messengerdienst auf seinem Blog mitteilt. Wörtlich: "In Indien (...) testen wir auch eine Untergrenze von fünf Chats, an die Nachrichten auf einmal weitergeleitet werden können, und entfernen die Weiterleiten-Taste neben Mediennachrichten." Neulich berichteten wir über eine andere, krasse Änderung bei WhatsApp: Der Messenger löscht am 12.November alle Fotos und Videos aus der Cloud - unser Artikel gibt wichtige Infos dazu.

+ Achtung! WhatsApp löscht am 12.November alle Fotos und Videos aus der Cloud - so verhindern User des Messengers, dass alle Daten verloren gehen. © Matthias Kernstock Gerade müssen Tausende Menschen in den Sozialen Netzwerken über ein bei WhatsApp verschicktes Foto lachen:Es zeigt eine scheinbar versaute Szene im Wald. Eigentlich sind zwei Pilze nichts Ungewöhnliches. Doch ein Schnappschuss aus den Pilzen ist der Klickhit bei der amerikanischen Bilder-Plattform Imgur: Dort stellen User eigene Fotos mit einer Überschrift und kurzen Beschreibung zur Verfügung: Andere User können das Foto bewerten - so entstehen schnell virale Trends. Im Fokus am Montag: Ein Foto mit dem Titel: "My dad went mushroom picking in Oslo and sent me this on whatsapp."

+ Whatsapp: Dieses versaute Foto sorgt gerade für Millionen Klicks im Netz. © Screenshot imgur.com

Beim genaueren Hinsehen entdecken einige Leser eine versaute Szene - die hier nicht explizit erklärt werden muss ;-). Über 76.000 Menschen haben sich diesen WhatsApp-Schnappschuss schon angesehen - Tendenz stark steigend. Ob der Vater, der seinem Sohn dieses Pilz-Foto geschickt hat, wusste, was er damit anrichtet?

Matthias Kernstock