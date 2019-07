"Wolfenstein" und "Stranger Things": Diese Spielekracher kommen im Juli auf PC, PS4 und Xbox

In "Wolfenstein: Youngblood" verschlägt es die Spieler in das alternative Paris von 1980.

Bethesda schickt Spieler im neusten "Wolfenstein"-Teil wieder in eine alternative Zeitlinie und Netflix will mit seinem Mystery-Hit "Stranger Things" die Games-Welt erobern.

Die "Wolfenstein"-Serie gehört zu den wohl bekanntesten Reihen in der Spielebranche. Seit den frühen 1990er Jahren geht B.J. Blazkowicz auf die Jagd nach Nazis. Zu Beginn der Serie steht noch die Flucht aus der Burg Wolfenstein an. Im neusten Teil der Serie übernehmen Spieler die Rolle der Zwillingstöchter des US-Soldaten. Aber auch für Rätsel-Freunde gibt es Spielenachschub – und ausgerechnet von Streaming-Anbieter Netflix.

"Wolfenstein: Youngblood": Alternative Geschichte in Paris

20 Jahre nach den Ereignisse von "Wolfenstein: The New Colossus" setzt die Story von "Wolfenstein: Youngblood" ein. Diesmal steht aber nicht B.J. Blazkowicz im Zentrum des Ego-Shooters, sondern seine beiden Zwillingstöchter Jess und Soph.

Publisher Bethesda schickt die Spieler im neuesten Teil der Serie ins Paris des Jahres 1980. In der alternativen Zeitlinie ist die französische Hauptstadt in den Händen der Nazis. Diese gilt es mit den beiden Charakteren zu bekämpfen. Dabei kann man entweder alleine antreten oder gemeinsam mit einem Freund. Spielt man allein, wird der andere Charakter von der KI gesteuert.

Das soll aber nicht die einzige Neuerung sein. Bethesda verspricht in "Wolfenstein: Youngblood" mehr Freiheiten für die Spieler. Konkret zeige sich das bei den Haupt- und Nebenmissionen. Diese könne man in eigener Reihenfolge abhandeln.

"Wolfenstein: Youngblood" erscheint am 26. Juli 2019 für Windows, Playstation 4 und Xbox One.

Lesen Sie auch: Cyberpunk 2077 - Diese brisanten Liebesaffären werden möglich sein.

"Stranger Things 3: The Game": In Hawkins stimmt was nicht

Serien-Fans können den 4. Juli kaum erwarten. An diesem Tag startet Netflix die dritte Staffel seiner Mystery-Serie "Stranger Things". Aber das ist dem Streaming-Anbieter noch nicht genug. Auf der Suche nach neuen Märkten haben die US-Amerikaner die Spielewelt für sich entdeckt.

Gemeinsam mit dem Entwicklerstudio BonuxXP bringt Netflix pünktlich zum Start der neuen Staffel das Spiel "Stranger Things 3: The Game" raus. Dabei soll es sich um ein Action-Adventure handeln. Gespielt wird in der Iso-Perspektive. Neben Rätselaufgaben sind auch Kämpfe geplant.

Spieler müssen sich aber nicht alleine den merkwürdigen Ereignissen im fiktiven Hawkins stellen. "Stranger Things 3: The Game" lässt sich zusammen mit einem Freund im Koop-Modus bewältigen. Zur Auswahl stehen insgesamt zwölf Helden aus der Serie. Die Story lehnt sich an der dritten Staffel von "Stranger Things" an.

"Stranger Things 3: The Game" erscheint am 4. Juli 2019 für Windows, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Diese Spiele erscheinen im Juli 2019

Titel Plattform Release-Datum Stranger Things 3: The Game PC, PS4, Xbox One, Switch 4. Juli 2019 The Ninja Warriors: Once Again PS4, Switch 4. Juli 2019 Sea of Solitude PC, PS4, Xbox One 5. Julki 2019 Dragon Quest Builders 2 PC, Switch 12. Juli 2019 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Switch 19. Juli 2019 Beyond: Two Souls PC 22. Juli 2019 Monster Boy and the Cursed Kingdom PC 25. Juli 2019 Fire Emblem: Three Houses Switch 26. Juli 2019 Kill la Kill: If PC, PS4, Switch 26. Juli 2019 Wolfenstein: Youngblood PC, PS4, Xbox One 26. Juli 2019 Wolfenstein: Cyberpilot VR PC, PS4 26. Juli 2019 Auch interessant: Fortnite WM - Ninja wütend nach verpatzter Qualifikation - "Ich hasse..."

anb