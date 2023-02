Diese 30 unfassbaren Koch-Tipps klingen verrückt, sind aber einfach genial

Einige dieser Tricks und Tipps wirst du nie wieder vergesssen.

Wir haben für euch die besten Lifehacks aus der Reddit Community r/Cooking zusammengesucht und bei einigen werdet ihr staunen, dass dies wirklich einen großen Unterschied am Endergebnis macht. Hier gibt es Tipps für Saucen, Hauptgerichte, Verbesserung von Fertiggerichten oder auch skurrilere Ideen rund um Essen. Bist du bereit?

1. „Wenn in einem Kuchenrezept (auch in der Backmischung) Wasser angegeben ist, nimm die stattdessen die gleiche Menge an Milch. Der Kuchen wird weicher, geschmackvoller und bleibt länger frisch. Dieser Trick ist besonders gut für Schokoladenkuchen.“