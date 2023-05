Spargel einfrieren? Kein Problem – Tipps, wie Sie das Gemüse haltbar machen

Von: Anne Hund

Sie wollen Spargel über die Saison hinaus frisch genießen? Das beliebte Gemüse lässt sich durch Einfrieren haltbar machen.

Für viele Deutsche zählt Spargel zum absoluten Lieblingsgemüse. Doch allzu schnell geht die Saison gefühlt vorbei. Wer darüber hinaus Lust auf ein leckeres Spargel-Gericht hat, sollte die frischen Stangen rechtzeitig einfrieren. Dazu sollten Sie die weißen Spargelstangen allerdings nicht kochen oder blanchieren, sondern nur schälen, wie Experten raten. Der Spargel kommt dann direkt gefroren ins kochende Wasser. Das Magazin Brigitte.de. erklärt, wie man den Spargel am besten einfriert.

Weißen Spargel sollte man vor dem Einfrieren sorgfältig schälen. (Symbolbild) © H. Tschanz-Hofmann/Imago

Weißen Spargel einfrieren – Anleitung in drei Schritten

Zum Einfrieren sollten Sie möglichst frischen Spargel verwenden, der eine glatte Schale und eine helle Farbe besitzt, so der Tipp. Die Stangen sollten Sie zunächst waschen und gründlich abtrocknen.

Jetzt werden die weißen Spargelstangen von der Spitze nach unten geschält, und von den (in der Regel holzig schmeckenden) Spargelenden etwa zwei Zentimeter abgeschnitten.

Den Spargel danach in einem Gefrierbeutel oder einer Plastikdose „luftdicht verschließen“ und in den Tiefkühler legen. Auf diese Weise könne man den eingefrorenen Spargel „mindestens sechs Monate“ aufbewahren, heißt es in dem Bericht.

Grünen Spargel einfrieren – man muss ihn vorher nicht mal schälen

Oekotest hat noch einen anderen Tipp: Am besten halte sich Spargel in der Tiefkühltruhe, wenn man ihn vakuumiere. Wolle man den Spargel zudem später für eine Suppe verwenden, könne man die Spargelstangen vor dem Einfrieren in kleine Stücke schneiden. Grünen Spargel einzufrieren, sei noch unproblematischer, denn die grünen Stangen müsse man nicht einmal schälen. Sondern, so heißt es in dem Beitrag auf Oekotest.de: „Den grünen Spargel einfach waschen, abtrocknen, die Enden abschneiden und in einer Frischhaltedose oder in einem Gefrierbeutel luftdicht verpacken und einfrieren.“

Gefrorenen Spargel verarbeiten

Was vielleicht nicht jeder weiß: Gefrorenen Spargel sollte man „auf keinen Fall aus der Tiefkühltruhe nehmen und dann bei Zimmertemperatur langsam auftauen lassen“, so ein weiter Hinweis in dem Bericht. Damit der gesunde Spargel möglichst wenig an Aroma verliert, sollte man die gefrorenen Stangen direkt in das kochende Wasser geben und zubereiten. „Allerdings nicht wie sonst für zwölf Minuten, sondern nur kurz. So bleibt das leckere Gemüse aromatisch und bissfest und schmeckt wie frisch vom Markt.“ Sie wollen zudem eine Sauce Hollandaise selbst zubereiten? Es ist gar nicht so schwierig – hier die Tipps.