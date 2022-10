Arancini Siciliani: Die frittierten Reisbällchen aus Sizilien schmecken so himmlisch, wie sie klingen

Von: Janine Napirca

Zu Recht ist die italienische Küche weltweit sehr beliebt. Unter anderem Arancini Siciliani schmecken köstlich. Haben Sie die sizilianischen Reisbällchen schon einmal selber gemacht?

In Sachen Kulinarik macht keine andere Nation Italien etwas vor. Weltweit gehören Spaghetti, Pizza und Co. zu den Lieblingsessen zahlreicher Menschen. Haben Sie in einem echt italienischen Restaurant schon einmal Arancini Siciliani bestellt? Die traditionellen Reisbällchen, gefüllt mit Hackfleisch, aus Sizilien können Sie auch selber zu Hause machen und sich damit zumindest geschmacklich an einen wärmeren Ort entführen lassen.

Traditionell werden Arancini Siciliani (sizilianische Reisbällchen) unter anderem mit Tomatenmark, Hackfleisch und Erbsen gefüllt. © Paolo Gallo/Imago

Italienisches Lebensgefühl holen Sie sich auch mit der Fünf-Zutaten-Kartoffelsuppe ins Haus oder Sie genießen Bella Italia mithilfe von cremiger Gnocchi-Tomatensuppe und mediterranem Olivenbrot.

Folgende Zutaten benötigen Sie für das Arancini Siciliani Rezept

2 Zwiebeln

1 Zehe Knoblauch

4 EL Olivenöl

300 g Hackfleisch

1 Karotte

1 TL Oregano

150 g Erbsen

2 EL Tomatenmark

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

etwas Wasser

250 g Reis

750 ml Gemüsebrühe

100 g Ricotta

2 Eier

100 g Mehl

100 g Semmelbrösel

Fett (fürs Frittieren)

Arancini Siciliani Rezept: So machen Sie die traditionelle, sizilianischen Reisbällchen ganz einfach selbst

Schälen Sie sowohl die Zwiebeln als auch den Knoblauch, schneiden Sie beides klein und schwitzen Sie eine Zwiebel mit dem Knoblauch und zwei Esslöffeln Olivenöl in einer Pfanne an. Geben Sie anschließend das Hackfleisch hinzu und braten Sie es an. Danach wird die Karotte geschält, geraspelt und untergerührt. Rühren Sie Oregano, Erbsen und Tomatenmark ein, schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab und lassen Sie die Soße ein wenig schmoren. Gegebenenfalls müssen Sie ein wenig Wasser hinzugeben. Nehmen Sie die zweite Zwiebel und dünsten Sie sie mit dem übrigen Olivenöl in einer Pfanne. Geben Sie den Reis dazu und schwitzen Sie ihn ebenso an. Geben Sie nach und nach die Gemüsebrühe hinzu und lassen Sie alles so lange köcheln, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesaugt und die erwünschte Konsistenz erreicht hat. Nehmen Sie die Pfanne von der Kochstelle und lassen Sie den Reis etwas abkühlen. Rühren Sie im Anschluss den Ricotta und ein Ei unter. Mithilfe eines Esslöffels schöpfen Sie nun aus dem Risotto etwas ab, nehmen es in die Hand und drücken es flach. Geben Sie einen Esslöffel der Tomaten-Hackfleisch-Füllung darauf und decken Sie sie mit einem weiteren Esslöffel Risotto wieder ab. Daraus formen Sie dann schließlich runde Reisbällchen. Verfahren Sie so, bis der Risotto und die Füllung aufgebraucht sind, geben Sie jedoch Acht, dass die Füllung nicht aus den Arancini Siciliani herausläuft. Haben Sie alle sizilianischen Reisbällchen geformt, verquirlen Sie das zweite Ei. Wälzen Sie dann die selbstgemachten Arancini Siciliani in Mehl, ziehen Sie die Reisbällchen durch das Ei und wenden Sie sie schlussendlich in Semmelbröseln. Erhitzen Sie Fett in einer Fritteuse auf circa 180 Grad Celsius und braten Sie die Arancini Siciliani darin nacheinander etwa drei Minuten lang. Mithilfe von Küchenpapier lassen Sie das überschüssige Fritteusenfett abtropfen.