Diese Okonomiyaki-Muffins sind leckere japanische Pfannkuchen im Mini-Format

Von: Sandra Keck

Wir verwandeln den Trend-Pfannkuchen aus Japan in handliche Muffins. Das Rezept für Okonomiyaki-Muffins findest du hier. © Einfach Tasty

Unsere asiatische Themenwoche bringt uns nach Japan.

Die japanische Küche gleicht einem Kunstwerk. Hier steht das Produkt im Vordergrund und selbst bei günstigen Gerichten wird auf hohe Sorgfalt und Qualität Wert gelegt. Kein Wunder, dass Sushi-Meister ihren Beruf nahezu Jahrzehnte lang perfektionieren und immer nach dem Besten streben. Aber in Japan gibt es mehr zu essen als nur Sushi und rohen Fisch. Mittlerweile sind viele andere typisch japanische Gerichte weltweit bekannt und erleben einen regelrechten Hype, wie Ramen, Miso-Suppe, Gyoza, Tempura und Okonomiyaki.

Hinter letzterem versteckt sich eine Art deftiger Pfannkuchen mit Kohl und Garnelen. Bei der Zubereitung gilt, es darf alles auf den Teigfladen, was schmeckt. Daher auch der Name: okonomi bedeutet „was ich mag“ und yaki „gebraten“.

Bei uns gibt es den leckeren Snack heute im handlichen Muffinformat. Viel Spaß beim Ausprobieren!

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Okonomiyaki-Teig:

220 g Weizenmehl

1 TL Backpulver

0,25 TL Pfeffer

4 Eier

350 ml Wasser

250 g Spitzkohl, dünne Streifen

100 g Karotte, geraspelt

200 g Garnelen, gekocht und geschält

2 Frühlingszwiebeln, in Ringe

1 TL Ingwer, gehackt

2 EL Sesamöl

Außerdem:

Muffinblech

Sonnenblumenöl zum Einfetten

Toppings:

6 EL japanische Mayonnaise

6 EL Hoisin-Sauce

Frühlingszwiebeln

Sesam

Bonito-Flocken

Was sind Bonito-Flocken? Bonito-Flocken (japanisch. Katsuobushi ) sind extrem dünne, geräucherte und getrocknete Fischflocken des Bonito-Fischs. Er gehört zur Familie der Makrelen und Thunfische und wird auch „gestreifter Thunfisch“ genannt. Wenn Bonito-Flocken auf heiße Speisen gelegt werden, bewirkt der austretende Wasserdampf, dass sich die dünnen Fischflocken bewegen und tanzen. Die geschabten Flocken werden oft zur Herstellung von Dashi-Bouillon (für Ramen) oder eben als Topping von japanischen Pfannkuchen (Okonomiyaki) verwendet.

Die Zubereitung ist einfach:

Backofen auf 180 °C Unter- / Oberhitze vorheizen. Für den Okonomiyaki-Teig: In einer Schüssel Weizenmehl, Backpulver, Pfeffer, Eier und Wasser zu einem homogenen Teig verarbeiten. Spitzkohl, Karotten, Garnelen, Frühlingszwiebel, Ingwer und Sesamöl zugeben und alles gut vermengen. Ein Muffinblech mit Sonnenblumenöl (oder ein anderes geschmacksneutrales Pflanzenöl) einfetten. Teig in die Mulden der Muffinförmchen geben. Im vorgeheizten Backofen etwa 30 Minuten backen, bis der Teig gar ist. Für die Toppings: Muffins nach Belieben mit japanischer Mayonnaise, Hoisin-Sauce, Frühlingszwiebeln, Sesam und Bonito-Flocken garnieren. Schmecken lassen!

Mal ein anderes Fingerfood-Rezept! So einfach machst du Okonomiyaki-Muffins selbst. © Einfach Tasty

Japanische Zutaten haben es dir angetan? Mit Miso würzt du nicht nur deine Suppe, sondern auch das leckere Süßkartoffel-Miso-Gratin und diese scharfen Erdnussbutter-Ramen, die unfassbar einfach zu machen sind.

