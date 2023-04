Mit diesem Tomate-Mozzarella Aufstrich strahlt dir die Sonne Italiens direkt ins Gesicht

Von: Eva Lipka

Teilen

Das perfekte Mitbringsel für den Osterbrunch ist dieser Tomate-Mozzarella-Aufstrich. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

La cucina piccola fa la casa grande:

Dieses italienische Sprichwort bedeutet so viel wie: „Eine kleine Küche macht ein großes Haus.“ Denn die Qualität des Essens und deine Freude am Kochen sind wichtiger, als die Größe deiner Küche. Gerade bei diesem mediterranen Tomaten-Mozzarella-Aufstrich wird die Schönheit der italienischen Küche und das Wesentliche im Kochen betont: leckeres Essen und gemeinsames Genießen mit Freund:innen und Familie.

Du möchtest einen einfachen, aber super leckeren Tomaten-Mozzarella-Aufstrich zubereiten, der dich mit seinem italienischen Flair in den Süden Europas entführt? Dann bist du hier genau richtig! Mit nur wenigen Zutaten, wenig Platz und ohne großes Koch-Know-how kannst du diesen leckeren Aufstrich ganz einfach selber machen. Ob als Snack für ein Picknick zwischendurch, als Vorspeise mit Brot gereicht oder als Mitbringsel für deinen nächsten Osterbrunch mit der Familie, dieser Tomaten-Mozzarella-Aufstrich verfehlt nie seinen Zweck.



Mit cremigem Mozzarella, verfeinert mit frischem Basilikum, Olivenöl und Knoblauch, bringt dieser Aufstrich die Geschmäcker Italiens direkt auf deinen Tisch. Der Aufstrich lässt sich auch wunderbar mit frisch gebackenem Brot oder Grissini genießen und eignet sich somit auch perfekt als Antipasti.

Also, lass dich von der mediterranen Leichtigkeit Italiens inspirieren und probiere dieses einfache Rezept für Tomaten-Mozzarella-Aufstrich aus.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

375 g Mozzarella, in Stücke

3 EL Tomatenmark

2 TL edelsüßes Paprikapulver

1 TL Salz

6 Stiele Petersilie

6 Blätter Basilikum

1 EL Thymian

1 Knoblauchzehe

80 g Joghurt

Garnieren:

1 EL Olivenöl

1 Prise edelsüßes Paprikapulver

So einfach ist die Zubereitung:

Mozzarella, Tomatenmark, Paprikapulver, Salz, Petersilie, Basilikum, Thymian, Knoblauch und Joghurt in ein hohes Gefäß geben und mit einem Pürierstab zu einer feinen Creme pürieren. Den Dip in einer dekorativen Schale servieren und mit Olivenöl und einer Prise Paprikapulver garnieren. Dip it! Lass es dir schmecken.

Unschlagbar einfach, unschlagbar lecker. Dieses Rezept für einen Tomate-Mozzarella-Aufstrich geht immer. © Einfach Tasty

Du stehst auf einfach italienische Rezepte? Dann versüßt dir dieser italienische Brotauflauf dein Leben.

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.