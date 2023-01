Lass das Brötchen weg und versuch es mal mit diesen leckeren Hot Dog Spaghetti

Das Rezept für die Hot Dog Spaghetti ist einfach und schnell zubereitet.

In Amerika als Hot Dog bekannt, hier als Wiener Würstchen.

Alleine in Supermärkten werden in Amerika jährlich 9 Milliarden Hot Dogs verkauft. Klar, denn es zählt auch zu den weltweit beliebtesten Fast Foods, mit Burger und Co. Da kann man schon nachvollziehen, dass der aktuelle Weltrekordhalter Joey Chestnut ganze 76 Stück innerhalb von 10 Minuten gegessen hat!

Vielleicht sehnt sich der Rekordhalter, genau wie du mal nach einem neuen Rezept, dass die Leidenschaft nach Hotdogs stillt? Dann sind Hot Dog Spaghetti wohl genau das richtige für dich! Manchmal setzt man sich selbst Grenzen, was man darf und was nicht.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

400 g Spaghetti

2 EL Öl

300 g Wiener Würstchen, in Scheiben

100 g Zwiebeln, gewürfelt (entspricht einer mittleren Zwiebel)

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

8 EL Ketchup

100 g Gewürzgurken, in Scheiben

4 EL Röstzwiebeln

Die Zubereitung ist ganz einfach und schnell:

Die Spaghetti nach Packungsanleitung zubereiten. In einer Pfanne Wiener Würstchen mit Öl scharf anbraten. Anschließend Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer dazugeben und anschwitzen. Ketchup hinzugeben und umrühren. Mit den vorgekochten Nudel vermengen und auf Tellern anrichten. Zum Schluss mit Gewürzgurken und Röstzwiebeln als Topping garnieren. Zack - fertig!

Wenn es mal schnell gehen soll, probier doch diese leckeren Hot Dog Spaghetti. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

