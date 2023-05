Für Star Wars-Fans definitiv keine Flops sind die süßen Galaxy-Cake-Pops

Einfach galaktisch-gut

+ © Einfach Tasty Mit einem Happs sind die süßen Galaxy-Cake-Pops im Mund. Hier geht‘s zum Rezept. © Einfach Tasty

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sandra Keck schließen

Weitere schließen

Die süßen Kuchen am Stiel (Cake-Pops) mit Mirror Glaze-Frosting sehen aus wie kleine Planeten und schmecken einfach wie nicht von dieser Welt.

Vor langer langer Zeit (etwa 2010) waren Cake-Pops, also kleine Kuchen am Stiel, so richtig im Trend. Klein, handlich und einfach zum Reinbeißen – ein leckerer süßer Snack für zwischendurch. Generell sind alle Leckereien am Stiel perfekt für ein Picknick oder eine Party: Obstsalat am Stiel, Antipasti-Spieße oder Kartoffel-Wurst-Spieße. Apropos Party – heute ist ein guter Tag dafür, zumindest für alle Star Wars-Fans, denn am 4. Mai wird überall auf der Welt den Filmen von George Lucas rund um seine epische Weltraumsaga gehuldigt.



Für leckere Cake-Pops im Star Wars-Look, um die einen das ganze Imperium beneidet, ist vor allem die Dekoration essenziell wichtig. Das Zauberwort hier heißt „Mirror Glaze“. Der Name „Mirror Glaze“ kommt daher, dass die Glasur nach dem Auftragen auf das Gebäck eine glänzende, spiegelähnliche Oberfläche bildet. Dieser Effekt wird durch die Verwendung Gelatine erreicht, die dem Guss eine dickflüssige Konsistenz verleiht und gleichzeitig das Licht reflektiert. Mit der passenden Lebensmittelfarbe und etwas Glitzer sieht es dann so aus, als ob man einen Blick in eine ferne Galaxie wirft.

So geht‘s:

Für die galaktisch-guten Cake-Pops werden diese Zutaten benötigt:

Cake-Pops:

60 g Butter, weich

80 g Puderzucker

1 TL Vanille-Extrakt

150 g Frischkäse

300 g Tortenboden

40 g weiße Schokolade

Mirror Glaze:

6 EL kaltes Wasser

1 Päckchen Gelatine, gemahlen

150 ml Wasser

40 g Zucker

100 ml gezuckerte Kondensmilch

200 weiße Schokolade, fein gehackt

Lebensmittelfarbe (z. B. Blau, Türkis, Lila)

Glitzerpuder

Außerdem:

12 Cake-Pop-Stiele

Neue Rezepte und spannende Food-Hacks per E-Mail! Abonniere unseren Newsletter und wir senden dir regelmäßig leckere Kochinspirationen zu, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft.

Die Zubereitung ist nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht:

Für die Cake-Pops: Weiche Butter, Puderzucker, Vanille-Extrakt und Frischkäse verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Tortenboden mit den Händen fein zerkrümeln und Frischkäse-Mix unterheben. Verkneten, bis sich die trockenen und feuchten Zutaten gut vermengt haben. Mit den Händen oder einem kleinen Eisportionierer aus dem Teig 12 gleichgroße Kugeln formen. Vor der Weiterverarbeitung 30 Minuten kaltstellen. Weiße Schokolade (40 g) schmelzen. Cake-Pop-Stiele (oder Holzspieße) zuerst in die geschmolzene Schokolade tauchen und anschließend in die Kuchenbällchen stecken. So bleiben die Stiele später besser an den Cake-Pops haften. Weitere 2 Stunden kaltstellen. Für das Mirror Glaze-Frosting: Gelatine nach Packungsanleitung in 6 EL kaltem Wasser für fünf Minuten quellen lassen. In einem kleinen Topf 150 ml Wasser, Zucker und Kondensmilch zum Kochen bringen. Topf von der Kochstelle nehmen und die gequollene Gelatine zugeben. Rühren, bis alles gut vermischt ist. Weiße Schokolade fein hacken und in eine Schüssel geben. Die heiße Flüssigkeit durch ein Sieb zur Schokolade geben und verrühren, bis eine homogene* Masse entsteht. Lebensmittelfarben tröpfchenweise in die Glasur geben, dabei nicht umrühren. Kalte Cake-Pops in die Schokolade tauchen und beim Herausziehen drehen, damit sich ein marmoriertes Muster bildet. Nach Belieben noch mit Glitzerpulver oder Streudekor verzieren. Vor dem Verzehr komplett trocknen lassen. Schmecken lassen!

*Tipp: Falls noch Klümpchen zu sehen sind, dann einfach mit einem Pürierstab glatt mixen. Je glatter die Glasur, desto schöner der Mirror Glaze Effekt.

+ Perfekt für eine Star Wars Party! Das einfache Rezept für Galaxy-Cake-Pops mit Mirror Glaze gibt's hier. © Einfach Tasty

Ob man nun heute den Star Wars-Tag feiert oder einfach nur eine Party schmeißt, diese Cake-Pops kommen bei allen gut an. Also los geht‘s, Jedi-Robe umhängen und auf Mission nach dieser galaktischen Leckereien gehen!