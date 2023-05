Schnelle Blätterteig-Puddingschnecken sollte man unbedingt auschecken

Von: Sandra Keck

Schmecken besser, als die süßen Teilchen vom Bäcker, versprochen! Das Rezept für schnelle Puddingschnecken gibt es hier. © Einfach Tasty

Einfache Puddingschnecken aus fünf Hauptzutaten sind das ideale Gebäck, um den Tag des Vanillepuddings gebührend zu feiern.

Der Tag des Vanillepuddings (National Vanilla Pudding Day) wird jedes Jahr am 22. Mai in den USA gefeiert und ist der perfekte Anlass, um eines der beliebtesten Desserts der Amerikaner:innen und der ganzen Welt zu genießen. Ob jung oder alt, Vanillepudding ist eine süße und cremige Leckerei, die seit Generationen als fester Bestandteil auf dem Speiseplan vieler Menschen steht. Aber nicht nur als leckeren Brei kann Pudding genossen werden, sondern auch als no-bake Keks-Pudding-Schnitten oder als Apfelkuchen mit Pudding und Streuseln.

Wenn der Tag nun überraschend kam und keine Zeit zum Einkaufen bleibt, dann kommt die Rettung in Form dieser schnellen Puddingschnecken. Das Rezept kommt mit nur fünf Hauptzutaten, die man meistens zu Hause hat, aus.

So einfach gelingen die schnellen Puddingschnecken:

Folgende Zutaten werden benötigt:

Pudding:

1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

1 Päckchen Vanillezucker (optional)

40 g Zucker

400 ml Milch

Schnecken:

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

50 g TK-Himbeeren

1 Ei, verquirlt

20 g Mandelblättchen

2 EL Puderzucker zum Bestäuben

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Für den Pudding: Puddingpulver mit Vanillezucker und Zucker in einem Schälchen vermischen. Mit 50 ml kalter Milch nach und nach anrühren. Die übrige Milch in einem kleinen Topf sprudelnd aufkochen und das angerührte Puddingpulver mit einem Schneebesen einrühren. Unter Rühren 1 Minute köcheln lassen. Pudding auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Für die Schnecken: Blätterteig entrollen und gleichmäßig mit dem erkalteten Pudding bestreichen. Dabei an einer der langen Seiten einen 3 cm breiten Rand freilassen. Rand mit verquirlten Ei bestreichen und Blätterteig von der gegenüberliegenden Seite eng aufrollen, um mit dem bestrichenen Teigstück abzuschließen. Mit einem scharfen Messer in etwa 12–16 gleich dicke Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit Himbeeren und Mandelblättchen belegen. Puddingschnecken 20 Minuten backen. Nach dem Backen mit Puderzucker bestäuben. Zack - fertig!

Süß und einfach zu backen ist das Rezept für schnelle Puddingschnecken. © Einfach Tasty

Fun Fact: Pudding war nicht immer süß

Ja richtig gelesen, denn den Pudding, den wir heute als Nachspeise genießen, ist nicht dasselbe, was früher auch als Pudding bezeichnet wurde. Die meisten mittelalterlichen „Puddings“ bestanden nämlich aus Fleisch und wurden mit Kräutern und Gewürzen abgeschmeckt. Das lässt sich auch von der Benennung ableiten, da das Wort vermutlich vom altfranzösischen Begriff „bodin“ stammt, was „Blutwurst“ bedeutet. Der Blutwurstpudding, oder auch: Black Pudding, ist heute noch in England populär und beispielsweise ist fester Bestandteil eines Irish Breakfast, einer irischen Spezialität, die man unbedingt mal testen sollte.