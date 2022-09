Brötchen aufbacken in der Pfanne: Sparen Sie Zeit, Strom und Geld

Von: Anne Tessin

Brötchen vom Vortag müssen aufgebacken werden, damit sie schmecken. © Petra Schneider-Schmelzer/Imago

Sie wollen für ein paar Brötchen nicht Ihren Backofen anheizen und mit dem Toaster funktioniert es nicht richtig? Nutzen Sie stattdessen die Herdplatte – schnell und einfach!

Frische Brötchen vom Bäcker sind das Nonplusultra, aber wenn es ohne gehen muss, sind Aufbackbrötchen oder die Brötchen vom Vortag ein guter Ersatz. Damit diese wirklich knusprig und frisch schmecken, müssen sie allerdings aufgebacken werden. Die meisten Menschen nutzen dafür den Backofen oder den Toaster, aber es geht viel besser und einfacher.

Wenn Sie nicht gerade 12 Brötchen gleichzeitig für die Familie aufbacken müssen, ist der Backofen eine besonders ungünstige Variante. Bis der Ofen mal die entsprechende Temperatur hat, vergeht viel Zeit und der Stromverbrauch schießt in die Höhe. Liegen dann auch noch nur zwei, drei Brötchen auf dem Rost, schmerzt das Herz beim Gedanken an den Geldbeutel und die Umwelt.

Der Toaster ist mit dem speziellen Brötchengestell schon die bessere Alternative. Legen Sie einfach je zwei Brötchen darauf und backen Sie sie auf der höchsten Stufe auf, das funktioniert auch mit den Aufbackbrötchen aus der Tüte. Dabei müssen Sie sie aber gut im Blick behalten, sonst werden die Semmeln schnell mal schwarz – besonders, wenn der Toaster bei der zweiten Runde schon aufgeheizt ist. Übrigens können Sie auch einige andere Gerichte mit dem Toaster statt im Ofen aufbacken. Aber geht es auch anders? Kann man Brötchen auch ohne Backofen und Toaster aufbacken?

Brötchen in der Pfanne aufbacken: Schnell und einfach

Ja, das geht und die Semmeln werden mit diesem schnellen Trick sogar besonders lecker. Stellen Sie eine beschichtete Pfanne, für die Sie einen Deckel haben, einfach auf den Herd und heizen Sie sie auf mittlerer Stufe auf. Feuchten Sie in der Zwischenzeit die Brötchen mit Wasser rundherum an. Ist die Pfanne heiß, legen Sie die Brötchen hinein, schließen schnell den Deckel und stellen die Herdplatte aus.

Wegen des Wassers an den Brötchen bildet sich nun unter dem Deckel reichlich Dampf. Dadurch werden die Brötchen kross, trocknen nicht aus und schmecken wie frisch vom Bäcker. Je nach Größe der Pfanne können Sie so bis zu fünf Brötchen gleichzeitig aufbacken und das schnell und energiesparend. Probieren Sie diesen Tipp also unbedingt mal aus. Ganz ähnlich können Sie übrigens auch Pizza in der Pfanne wieder aufwärmen. (ante)