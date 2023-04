Dieser fruchtige Curry-Hähnchensalat mit Mandarine sorgt beim Essen für Glücks-Endorphine

Dieser Curry-Hähnchensalat mit Mandarine ist Nostalgie pur. © Einfach Tasty

Die 70er lassen grüßen.

Kaum zu glauben, aber wahr – dieser Geflügelsalat wird schon 50 Jahr‘! Seine Geburtsstunde liegt in den 1970ern, wo sich buntes Partyfood in den wildesten Kombinationen großer Beliebtheit erfreuten. Zeitersparnis stand hier vor kulinarischer Finesse und daher wurden in diesem Jahrzehnt u. a. der bis heute bekannte Schichtsalat, gefüllte Brote und auch Schnitzel in allen Variationen (z. B. mit Dosenchampignon-Jägersauce) erfunden.



Lebensmittel aus Konservendosen waren „in“ und durften in keinem Rezept fehlen. So sind die süßen Mandarinen wohl auch in diesen Feinkostsalat mit Hähnchen und Mayonnaise gelangt. Ein Rezept, welches die meisten von uns wohl vergessen haben, es aber immer noch gerne essen.

Überrasche deine Liebsten doch zum Osterbrunch mit diesem Salatklassiker. Er ist schnell gemacht und lässt sich prima vorbereiten.

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

2 EL Speiseöl

400 g Hähnchenbrust

250 g Mayonnaise

200 g Joghurt

1 TL Senf

30 ml Mandarinensaft

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

2 EL Currypulver

250 g Mandarinen (a. d. Dose), abgetropft

5 g Schnittlauch, in Röllchen

Die Zubereitung ist einfach:

Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Hähnchenbrust darin von beiden Seiten etwa 5 Minuten braten, bis das Fleisch gar ist. Herausnehmen und abkühlen lassen. Hähnchenfleisch in mundgerechte Stücke schneiden und in eine große Schüssel geben. Mayonnaise, Joghurt, Senf, Mandarinensaft, Salz, Pfeffer und Currypulver dazugeben. Alles gut vermengen. Zuletzt Mandarinen und Schnittlauch unterheben. Schmeckt pur und als Brotaufstrich.

Schmeckt morgens und abends! Das Rezept für einen Curry-Hähnchensalat mit Mandarinen gibt es hier. © Einfach Tasty

Noch mehr Nostalgie aus Omas Rezeptbüchern? Kannst du haben:

