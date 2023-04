Einfach, aromatisch und schnell gekocht ist diese Butter Chicken Pasta

Von: Sandra Keck

Butter Chicken ist ein indisches Gericht mit Hähnchen in cremiger Tomatensauce, was normalerweise mit Naan-Brot oder Reis serviert wird - aber nicht bei uns.

Das nordindische Butter Chicken oder Murgh makhani ist bei Foodies rund um den Globus beliebt. Ob es an der cremigen und reichhaltige Tomatensauce oder an dem butterzarten, auf der Zunge zergehendem Hähnchenfleisch liegt, weiß man nicht. Wahrscheinlich beides. Manche zählen Butter Chicken zu Currys, wie dieses einfache und vegane Tikka Masala, manche sehen es eher als eigenständiges Hähnchen-Gericht, wie auch das Paprika-Sahne-Hähnchen. Aber bestimmt sah es noch niemand zuvor als Nudelgericht aus einem Topf. Wir präsentieren: Butter Chicken Pasta.

