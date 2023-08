Produktion von alkoholfreiem Bier fast 100 Prozent angestiegen – warum das nicht unbedenklich ist

Von: Janine Napirca

In den vergangenen zehn Jahren ist alkoholfreies Bier in Deutschland immer beliebter geworden. Wer es aber lieber nicht trinken sollte.

Während Brauereien in Deutschland am 23. April den Tag des Bieres feiern – am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet, wie der Deutsche Brauer Bund e.V. berichtet – ist der Internationale Tag des Bieres am 4. August. Zu diesem Anlass hat das Statistische Bundesamt eine Pressemitteilung herausgegeben, der zufolge die Produktion für alkoholfreies Bier um fast 100 Prozent angestiegen ist. Warum alkoholfrei nicht dasselbe wie ohne Alkohol ist und wer auf den Verzehr besser verzichten sollte, erfahren Sie im Folgenden.

Statistisches Bundesamt: Deutsche trinken immer mehr alkoholfreies Bier

Der Mitteilung des Statistischen Bundesamts zufolge trinken immer mehr Deutsche lieber alkoholfreies Bier. Waren es im Jahr 2012 noch 242 Millionen Liter, wurden 2022 474 Millionen Liter alkoholfreies Bier in Deutschland produziert. Somit hat sich der Absatz in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 96 Prozent fast verdoppelt.

Ob alkoholfrei oder nicht: in jedem Fall sollten Sie Bier nicht aus einem Maßkrug, sondern besser aus einem dünnen Glas trinken.

Stiftung Warentest: Wie wird alkoholfreies Bier hergestellt?

Wie Stiftung Warentest berichtet, gibt zwei Arten, alkoholfreies Bier herzustellen:

Abbruch des Gärvorgangs: Der Gärvorgang wird abgebrochen, bevor der Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent überschritten wird.

Der Gärvorgang wird abgebrochen, bevor der Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent überschritten wird. Alkoholentzug: Dem Bier wird nach dem Gären der Alkohol wieder entzogen.

Darum ist alkoholfreies Bier nicht unbedenklich

Bis zu einem Gehalt von 0,5 Volumenprozent darf sich Bier in Deutschland „alkoholfrei“ schimpfen – auch wenn lediglich eine gesetzliche Weinverordnung besteht, die besagt:

Erzeugnisse, in deren Kennzeichnung und Aufmachung der Begriff „entalkoholisierter“ im Sinne des Artikels 119 Absatz 1 Buchstabe a Satz 1 Nummer i der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 zu verwenden ist, dürfen zusätzlich die Angabe „alkoholfrei“ in Kennzeichnung und Aufmachung tragen. Sobald der vorhandene Alkoholgehalt mindestens 0,05 Volumenprozent beträgt, ist die Angabe „alkoholfrei“ um die Angabe „(< 0,5 % vol)“ zu ergänzen.

Von den Behörden wird das für Bier lediglich geduldet. Es kann also durchaus sein, dass vermeintlich alkoholfreies Bier gar nicht wirklich alkoholfrei ist. Mäßig sollten folglich Schwangere mit alkoholfreien Getränken umgehen, wie Eltern.de berichtet. In kleinen Mengen sind alkoholfreies Bier und Co. aber auch in der Schwangerschaft absolut in Ordnung. Gänzlich verzichten sollten jedoch trockene Alkoholiker und Kinder auf alkoholfreies Bier, da der Geschmack zum alkoholhaltigen Bier nahe ist und man so leichter in Versuchung geraten könnte.

Funfacts zu Bier

Im Ausland ist Deutschland mitunter für sein Bier bekannt. Schon der römische Schriftsteller Tacitus nannte in seinem Werk „Germania“ Bier als das Hauptgetränk der Germanen: „Ihr Getränk ist ein Saft aus Gerste oder Weizen, zu einer Art von Wein vergoren.“

Die älteste, noch bestehende Brauerei der Welt ist die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan. Im Jahr 725 gründete der heilige Korbinian ein Benediktinerkloster auf dem Weihenstephaner Berg in Freising bei München.

Am 17. Oktober 1814 wurde die Gemeinde St. Giles/London von Bier überschwemmt, weil in der Meux’s and Companies Horse Shoe Brewery an der Tottenham Court Road ein Fass mit 610.000 Litern Bier platzte und dadurch einen Dominoeffekt auslöst: weitere Fässer wurden zerstört und mehr als 1.470.000 Liter Bier strömten die Straßen Londons, rissen Häuser mit sich und forderten acht Menschenleben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Janine Napirca sorgfältig überprüft.