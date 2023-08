3 einfache Rezepte, mit denen man frische Tomaten haltbar macht

Von: Eva Lipka, Sandra Keck

Teilen

In Reis oder Öl eingelegt, halten sich die getrockneten Tomaten den ganzen Winter lang. Das Rezept zeigt, wie man Tomaten haltbar macht. (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Überschüssige Tomaten aus der heimischen Ernte verwandeln sich mit Rezepten wie Passata, Tomatensuppe und getrocknete Tomaten in haltbare Konserven.

Mehr zum Thema Kreative Rezeptideen für überschüssige Tomaten – von Passata bis getrocknete Tomaten

In dem Artikel dreht sich alles um clevere kulinarische Lösungen für überschüssige Tomaten während der Ernte in heimischen Gärten oder auf dem Balkon. Es werden praktische Tipps und einfache Rezepte vorgestellt, die es ermöglichen, frische Tomaten lange haltbar zu machen und den Geschmack des Sommers auch in den kalten Monaten zu genießen. Leser erhalten Einblicke in die Kunst der Tomatenverarbeitung, von der Herstellung von Passata, einer vielseitigen Tomatensauce, bis hin zur Zubereitung einer köstlichen Tomatensuppe.

Neugierig, wie Sie Ihre Tomaten in köstliche Passata, getrocknete Tomaten und in eine aromatische Tomatensuppe verwandeln können? Der Artikel auf einfach-tasty.de liefert nicht nur kreative Rezeptideen, sondern auch bewährte Techniken, um Ihre überschüssigen Tomaten optimal zu nutzen. Erfahren Sie mehr über das Einfrieren, Einmachen und Trocknen von Tomaten auf einfach-tasty.de und holen Sie sich Inspiration für die winterliche Vorratshaltung.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.