Eier aufschlagen ohne Schalenreste? Lifehack geht viral – nicht jeder ist überzeugt

Von: Jasmin Farah

Wer kennt es nicht? Wenn man Eier an der Pfanne aufschlägt, passiert es oft, dass auch Schalenteile mit hineinrutschen. Ein Video verspricht Abhilfe – doch ist der Tipp am Ende lebensgefährlich?

Egal, wie man es dreht und wendet: Auch den Geschicktesten kann es passieren, dass beim Eier braten etwas schiefläuft. Meist beginnt es schon beim Aufschlagen der Eier. Egal, ob für ein Omelette oder beim Backen: Hat man einmal nicht aufgepasst oder präzise an der Kante der Pfanne oder Schüssel getroffen, bricht das Ei entzwei und Teile der Schale landen mit hinein. Mit der Folge, dass man mit Mühe und Not die teilweise Ministücke aus dem Eiklar bzw. Eigelb lösen muss. Doch auf Instagram geht gerade ein Lifehack viral, der damit ein für allemal aufräumen will.

Eier-Lifehack geht auf Instagram viral – aber ist er gefährlich?

Darin zeigt ein Mann, wie er in eine leere Pfanne einfach so ein Ei mit Schale hineinplumpsen lässt. Wie von Zauberhand nimmt der Mann schließlich die zerbrochene Eierschale aus der Pfanne und siehe da: Es lässt sich ganz leicht entfernen und ein perfektes Ei bleibt in der Pfanne zurück. User Dustin Hadley will das unbedingt auch ausprobieren und auch ihm gelingt es sofort aufs erste Mal. Erstaunt und begeistert blickt er am Ende in die Kamera. Unter sein Video schreibt der US-Amerikaner: „Dieser Ei-Lifehack hat mein Leben verändert.“

Das sehen wohl auch andere Instagram-User genauso, der Clip hat bereits über 325.000 Likes erhalten. Manche feiern den Tipp, doch einer weist darauf hin, es besser nicht zu versuchen, wenn bereits Fett in der Pfanne und diese heiß ist. Er habe sogar Verbrennungen dritten Grades erlitten. Ein anderer fragt daraufhin: „Wer kocht denn Eier, wenn die Pfanne nicht heiß ist?“ Doch der Ei-Lifehack gibt nicht nur Rätsel auf, andere warnen sogar davor und behaupten, es sei lebensgefährlich.

Salmonellengefahr wegen Eierschale – User klären auf

Ein User meint: „Damit du’s weißt: Salmonellen befinden sich außen an der Eierschale, nicht im Ei selbst. Tust du das, erhöht sich dein Risiko um 100 Prozent.“ Eine weitere Userin stimmt mit ein: „Weißt du, warum wir das nicht machen? Weil wir keine Erreger und Hühnerkot, welche sich auf der Eierschale befinden, in unser Essen übertragen wollen.“ Ein weiterer User klärt auf: „Tu das nicht, in den USA werden Hühner nicht gegen Salmonellen geimpft. Du setzt das bakterienfreie Eigelb und Eiweiß der mit Erregern bedeckten Eierschale aus, dadurch kommen Salmonellen mit dem Ei-Inneren in Kontakt.“

Als ein anderer nachfragt, ob es nicht ausreiche, die Schale vorher zu waschen, verneint dieser. Bei Salat ist das kein Problem, bei Eiern hingegen schon. Das warme, mit Spülmittel angereicherte Wasser sei ein Nährboden für die Bakterien. Das könne wiederum dazu führen, dass die Salmonellen auf andere Oberflächen übertragen werden. Was viele auch nicht wissen: Bereits der Eierkarton kann mit Keimen belastet sein, weshalb man ihn niemals wiederverwenden sollte. Stattdessen empfiehlt der User den anderen, einfach zu üben, das Ei wie üblich an einer Pfanne oder ähnlichem aufzuschlagen. Das würde nach wenigen Versuchen schon gut klappen und man setzt sich nicht der Gefahr einer Infektion aus.