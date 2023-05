Eier energiesparend kochen mit der Ogi-Methode

Ein Ei am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen – vor allem, wenn dabei Stromkosten gespart werden können. Möglich wird das dank der Ogi-Methode.

Für viele Menschen gehört das Frühstücksei einfach zum morgendlichen Ritual mit dazu. Wenn es um das Kochen der Eier geht, scheiden sich allerdings die Geister. Manche mögen es lieber weich bis flüssig, während andere ein schnittfestes und hartgekochtes Ei bevorzugen. Die Kochzeit schwankt dabei von drei bis elf Minuten. Meistens werden Eier in einem Topf mit heißem Wasser und ohne Deckel gekocht. Auf einem Induktionsherd werden dabei rund 307 Wattstunden verbraucht, auf dem Gasherd sind es zwischen 270 und 300 Wattstunden. Tatsächlich gibt es einen deutlich energiesparenderen Weg, um Eier zu kochen. Dabei handelt es sich um die sogenannte Ogi-Methode aus der Schweiz. Wie sie funktioniert, lesen Sie hier.

Energie sparen mit der Ogi-Methode: So funktioniert‘s

Benannt wurde diese Kochmethode nach dem früheren Schweizer Bundesrat Adolf Ogi. Dieser stellte den besonderen Küchen-Hack 1988 anlässlich einer Energie-Kampagne in einer Fernsehsendung vor. Wie funktioniert die Ogi-Methode also?

Füllen Sie eine Pfanne zwei Finger breit mit Wasser und geben Sie die gewünschte Anzahl an Eiern hinein. Decken Sie die Pfanne mit einem Deckel zu und bringen Sie das Wasser auf der höchsten Stufe zum Kochen. Sobald das Wasser den Siedepunkt erreicht hat, können Sie den Herd ausstellen. Die Restwärme in der Pfanne sorgt dafür, dass die Eier fertig gekocht und ebenso hart werden wie im Wassertopf. Kochen Sie auf einem Induktionsherd, dann schalten Sie auf die tiefste Leistungsstufe herunter. Dort bleibt auf dem Kochfeld nämlich kaum Restwärme. Das Gleiche gilt für den Gasherd.

© Kumruen/Imago

Eier kochen: Ogi-Methode reduziert Stromverbrauch um ein Vielfaches

Die Ogi-Methode trägt erwiesenermaßen dazu bei, den Energiekonsum im Haushalt zu senken. Laut einer Studie von S.A.L.T (Swiss Alpine Laboratories for Testing of Energy Efficiency) wird drei- bis viermal weniger Energie verbraucht, wenn Eier mit der Ogi-Methode statt im Topf gekocht werden. Auf einem Induktionsherd sinkt der Verbrauch auf 88 Wattstunden, auf der Glaskeramikplatte sind es rund 101 Wattstunden. Daraus ergeben sich Energiekosten in Höhe von 0,032 Euro bei der Glaskeramikplatte und 0,028 Euro beim Induktionsherd.

Zum Vergleich: Das Eierkochen im Topf ohne Deckel ist deutlich kostspieliger. Auf dem Induktionskochfeld beläuft sich der Betrag auf 0,098 Euro, auf dem Glaskeramikherd sind es 0,086 Euro.

So schneidet die Ogi-Methode im Vergleich zum Eierkocher ab

Einzig für Menschen, die bereits einen Eierkocher haben, lohnt sich die Anwendung der Ogi-Methode nicht. Dank der Dampfgar-Technik wird nur wenig Wasser benötigt und der Siedepunkt ist schnell erreicht. Die Hitze des Wasserdampfs reicht aus, um die Eier vollständig zu garen. Dafür werden lediglich 77 Wattstunden verbraucht – somit ist der Eierkocher noch energieeffizienter als die Ogi-Methode. Die Energiekosten für ein Frühstücksei betragen nur 0,025 Euro.

Die Anschaffung des elektrischen Geräts eignet sich besonders für Menschen, die gerne und häufig gekochte Eier essen. Praktischerweise lässt sich auch gleich der gewünschte Gargrad einstellen. Je nach Vorliebe werden die Eier also wachsweich bis hart gekocht und gelingen garantiert. Manche Geräte haben sogar Zusatzfunktionen wie das Pochieren der Eier. Je nach gewünschter Größe können meist ein bis acht Eier darin gekocht werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie den Garprozess nicht überwachen müssen. So können Sie in aller Ruhe morgens den Kaffee machen oder Zeitung lesen, während der Eierkocher in Betrieb ist. Allerdings dauert die Zubereitung im Eierkocher etwas länger als im Kochtopf oder mit der Ogi-Methode. Das Garen von acht Eiern kann bis zu zwanzig Minuten in Anspruch nehmen.

Auch das geht: Eier in der Mikrowelle kochen

Manche Menschen kochen ihre Eier auch in der Mikrowelle. Dort ist der Stromverbrauch ähnlich hoch wie beim Kochen auf dem Herd. Dafür füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Geschirr mit Wasser und geben die Eier hinein, sodass sie vollständig bedeckt sind. Das Hinzufügen von einem halben Esslöffel Salz pro Ei im Wasser stellt sicher, dass die Eier nicht platzen. Anschließend werden die Eier auf einer mittleren Leistungsstufe von 600 Watt gegart. Fünf bis zwölf Minuten reichen je nach gewünschtem Härtegrad aus.