Schon mal ein Eigelb paniert? Dank eines Kniffs geht es ganz einfach

Von: Anne Hund

Mit paniertem Eigelb können Sie Ihre Gäste überraschen. Die kleine, aber feine Köstlichkeit landet zum Beispiel als Topping auf Canapés.

Gebeizte Eier finden seit einigen Jahren zunehmend ihren Weg auf die Speisekarten von Restaurants weltweit. Eine andere Köstlichkeit, die sich ums Ei dreht, mag vielleicht noch nicht jeder Hobbykoch kennen: Eigelb lässt sich nämlich ganz einfach auch panieren.

Eigelb panieren – Tipp: Eidotter vorher einfrieren

„Der Trick besteht darin, dass man das Eigelb für mindestens eine Stunde einfriert“, erklärte Kochausbilder Robert Opitz laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dafür trennt man zuerst vorsichtig das Eiweiß vom Eigelb und lässt die Eidotter in eine Silikon-Eiswürfelform mit halbrunden Formen gleiten. Die Form stellt man einfach ins Eisfach.

In Paniermehl wenden

Sind die Eidotter hart sind, sollte man sie vorsichtig aus der Silikonform herausdrücken und zügig panieren, wie es in dem Bericht der dpa heißt. „Dazu ziehe ich sie durch ein verquirltes Ei und wende sie in Paniermehl, das zuvor mit gemahlenen Mandeln, Salz, Pfeffer und Röstzwiebeln verfeinert wurde“, so der Koch. Man könne die Panade zusätzlich noch mit den Fingern leicht andrücken.

Danach gibt man die vorbereiteten Eidotter in einen Topf mit Sonnenblumenöl – das Eigelb sollte dabei ausreichend mit dem Öl bedeckt sein. „Wenn das Eigelb hochkommt, ist es fertig und kann raus“, schildert der Fachmann. Wichtig sei dabei, dass das Öl 160 Grad heiß ist. Wie Sie zudem Spiegeleier richtig braten.

Paniertes Eigelb als Topping auf Canapés

Paniertes Eigelb kann zum Beispiel als Topping auf dem Canapé landen. Aber auch andere Häppchen oder kleine Kreationen lassen sich mit damit verfeinern – die Gäste werden staunen.

Oder wollen Sie für Ihren Besuch Omelett zum Frühstück machen? Ein Extra-Eigelb und Butter sorgen für einen besonderen Geschmack.