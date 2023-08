So einfach und schnell kocht man Omas Milchreis selbst

Von: Sandra Keck

Ein Hauch von Nostalgie steckt hier in jedem Reiskörnchen. Der Kinderhit, den schon Oma zubereitet hat, ist mit diesem Grundrezept ganz einfach selbst gemacht.

In einer Welt, die von Avocado-Toast, Egg Drop Sandwich und viralen Desserts, wie dem Shredded Peaches-Sorbet beherrscht wird, gibt es ein Gericht, das immer wieder auf wundersame Weise in die Mägen und damit auch Herzen zurückkehrt: der klassische Milchreis, so wie ihn schon Oma gemacht hat.

Diese nostalgische Köstlichkeit erinnert uns an gemütliche Sonntagnachmittage, an denen der Duft von Zimt und Zucker durch das Haus zog. Heute wird Omas Geheimnis für den perfekten Milchreis gelüftet. So einfach und schnell kocht man das Kindheitsdessert selbst.

Man braucht nur wenige Zutaten für einen süßen Milchreis:

1 Liter Vollmilch

50 g Zucker

1 Prise Salz

1 Vanilleschote oder 1 TL Vanilleextrakt

200 g Milchreis

Zimt und Zucker zum Bestreuen

Die Zubereitung ist einfach:

Milch mit Zucker, Salz, dem Mark einer Vanilleschote (oder Vanilleextrakt) in einen Topf geben und aufkochen lassen. Reis hinzugeben. Hitze reduzieren und etwa 20 Minuten köcheln lassen, dabei regelmäßig umrühren. Vom Herd nehmen und zugedeckt quellen lassen, bis der Reis gar ist. Milchreis in Schüsseln geben und großzügig mit Zimt und Zucker bestreuen.

Klassisch dazu: Sauerkirschen

Neben Zimt-Zucker kommt bei Milchreis auch gerne mal ein Fruchtkompott, wie beispielsweise Apfelkompott, Pflaumenmus oder frisches Obst nach Wahl obendrauf. Oder man gibt bereits während des Kochvorganges Kokosmilch oder weiße Schokolade zum Reis hinzu. Beliebt ist auch ein schnelles Kirschkompott, das mit saftigen Sauerkirschen und einer köstlichen Vanillenote verfeinert ist.

Für ein schnelles Kirschkompott braucht man nur drei Zutaten:

1 Glas Sauerkirschen (Abtropfgewicht ca. 350 g)

2–3 EL Zucker

2 EL Vanillepuddingpulver

Zubereitung: Sauerkirschen abgießen, dabei den Saft auffangen. Zwei Drittel des Saftes zusammen mit dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen lassen. Restlichen Saft mit dem Vanillepuddingpulver glatt rühren und ebenfalls in den Topf geben. Eine Minute unter Rühren kochen lassen, bis der Saft eindickt, dann Kirschen zugeben und unterheben. Hitze reduzieren und servieren, sobald die Kirschen warm sind.

Der klassische Milchreis nach Omas Art ist mehr als nur ein Dessert. Er ist vielmehr eine Zeitmaschine, die einen in die eigene Kindheit zurückführt. Durch die Kombination von wenigen Zutaten, aber dafür mit viel Geduld und Liebe entsteht ein Gericht, das Generationen überdauert hat und Groß und Klein schmeckt. In diesem Sinne: Guten Appetit und möge der Milchreis heute noch genauso viel Freude bereiten wie damals.

