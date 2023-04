In diesen deftigen, gefüllten Kohlrabis mit Hack steckt richtig viel Geschmack

Von: Sandra Keck

Ein herzhaftes Low Carb Gericht, das perfekt in den Frühling passt. Das Rezept für gefüllte Kohlrabi mit Hackfleisch gibt es hier. © Einfach Tasty

Ein herzhaftes Low Carb-Rezept, das perfekt in den Frühling passt. Die Kohlrabis werden mit einem würzigen Gemüse-Hack-Mix gefüllt und im Backofen gegart.

Heute kommt ein vielseitiges Frühlingsgemüse auf unsere Teller, was sowohl roh als auch gegart einfach nur lecker ist: Kohlrabi. Das Kohlgewächs gibt es zwar das ganze Jahr über zu kaufen, allerdings oft nur als Lager- oder Importware. Ab jetzt gibt es das unscheinbare, blasse Gemüse auch wieder aus dem heimischen Anbau. In ihm steckt eine ganze Menge Vitamin C, was dein Immunsystem stärkt. Uns interessiert aber eher der milde und süßliche Geschmack, der auch im bunten Frühlingsgulasch mit Pute gut zu Geltung kommt.

So geht‘s:

Folgende Zutaten brauchst du für dieses leckere Low Carb-Rezept:

Gefüllte Kohlrabis:

4 Kohlrabis

400 g Rinderhackfleisch

1 TL Senf

1,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

50 g Lauchzwiebeln, gehackt

100 g Möhren, geraspelt

Weißwein-Sahne-Sauce:

3 EL Speiseöl

100 g Zwiebeln, gewürfelt

400 g Kartoffeln*, geschält und in dicke Scheiben

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

200 ml Weißwein

400 ml Gemüsebrühe

200 ml Schlagsahne

Schnittlauch, nach Geschmack

*Einfach Tasty-Tipp: Für eine strikte Low Carb-Ernährung kannst du die Kartoffeln einfach durch Hülsenfrüchte oder Gemüse, wie Blumenkohl ersetzen.

Die Zubereitung geht so:

Für die gefüllten Kohlrabis: Kohlrabis waschen, putzen und äußere Blätter entfernen. Den Deckel knapp abschneiden und das Innere der Kohlrabis mithilfe eines Kugelausstechers vorsichtig aushöhlen. Darauf achten, dass ein noch mind. 1 cm dicker Rand bestehen bleibt. Fruchtfleisch etwas kleinschneiden und beiseite legen. Rinderhackfleisch mit Senf, Salz, Pfeffer, Lauchzwiebeln, Möhren und etwa einer Handvoll kleingeschnittenen Kohlrabi-Fruchtfleisches mit den Händen gut vermengen. In die ausgehöhlten Kohlrabis füllen, gut andrücken und abgeschnittene Deckel darauflegen. Für die Weißwein-Sahne-Sauce: Speiseöl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Zwiebel und restliches Kohlrabi-Fruchtfleisch darin andünsten. Kartoffel, Salz und Pfeffer zugeben und weiterbraten. Mit Weißwein, Gemüsebrühe uns Schlagsahne ablöschen. Gefüllte Kohlrabis nebeneinander in die Pfanne geben und im auf 200 °C Umluft vorgeheizten Backofen etwa 60 Minuten backen. Nach Belieben mit Schnittlauch garnieren und schmecken lassen!

Wer Kohlrabi sonst nicht mag, wird dieses Rezept für einen gefüllten Kohlrabi mit Hackfleisch sicherlich lieben. © Einfach Tasty