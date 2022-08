Hellás zusammen! Die griechische Themenwoche startet mit leckeren Bifteki und Kräuter-Dip

Von: Sandra Keck

Teilen

Heute gibt es griechische Frikadellen! Das Rezept für Bifteki mit Kräuter-Dip gibt es hier. © Einfach Tasty

Griechische Rezepte - schnell und einfach zubereitet

Es ist wieder Zeit für eine leckere Themenwoche bei Einfach Tasty. In den nächsten Tagen präsentieren wir dir typisch griechisches Essen in seiner ganzen Vielfalt. Neben Fleischgerichten kommen ebenso vegetarische Klassiker auf den Teller. Du kannst dich auf Suppen, Schmorgerichte und auch süße Kuchen freuen. Abonniere und auf Instagram oder Facebook, um kein neues Video zu verpassen.



Wir starten mit einem echten Klassiker! Woran denken wir alle sofort, wenn wir an die griechische Küche denken? Richtig Oliven, Joghurt und Feta. Das steckt alles in unserem ersten Rezept! Heute gibt es griechische Frikadellen aka Bifteki!

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Bifteki:

500 g gemischtes Hackfleisch

2 EL Oregano

100 g Zwiebeln, gewürfelt

3 EL Semmelbrösel

1 Knoblauchzehe, gehackt

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

200 g Feta

Kräuter-Dip:

300 g griechischer Joghurt

2 EL Dill, gehackt

2 EL Petersilie

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

0,5 Zitrone, ausgepresst

Außerdem:

3 EL Olivenöl (zum Anbraten)

Die Zubereitung ist nicht schwer:

Für die Bifteki: Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Semmelbrösel und Gewürze miteinander vermischen. Feta in 6 gleich große Stücke schneiden. Aus der Hackfleischmasse 6 Frikadellen formen und je ein Feta Käsewürfel hineindrücken. Für den Kräuter-Dip: Joghurt, Dill und Petersilie verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen und Bifteki darin von allen Seiten anbraten. Mit Kräuter-Dip servieren. Schmecken lassen!

Egal ob gegrillt oder gebraten, diese griechischen Biftekti mit Kräuter-Dip schmecken herrlich. Das Rezept gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

In unserer letzten Themenwoche haben wir uns der Zucchini gewidmet. Neugierig? Hier geht‘s direkt zum ersten Artikel: So authentisch schmeckt diese Zucchini Parmigiana, danach sprichst du fließend italiana.

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.