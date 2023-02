Diese Cheeseburger-Tacos sind perfekt, wenn du dich bei Fastfood nicht entscheiden willst

Die perfekte Kombination.

Heute ist Dienstag, also der perfekte Tag für ein Taco-Rezept! Vom sogenannten Taco Tuesday hast du bestimmt schon gehört, oder? Dabei handelt es sich um den amerikanischen Brauch, am Dienstagabend Tacos oder andere Tex-Mex-Gerichte zu essen. In den meisten Restaurants gibt es dazu auch spezielle Angebote und somit hat sich der Taco Tuesday nach und nach etabliert.



Da man in Tacos eigentlich jede beliebige Füllung geben kann, haben wir ein wenig herumexperimentiert und einfach ein anderes beliebtes Fastfood mit unseren Tacos kombiniert. Das Ergebnis: Cheeseburger-Tacos! Cheeseburger im handlichen Format – ideal für deinen Serienmarathon.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Cheeseburger-Tacos:

3 Brioche Buns

2 EL Speiseöl

300 g Hackfleisch

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

5 Scheiben Schmelzkäse

Toppings:

Senf

Ketchup

Eisbergsalat, in Blättern

Tomaten, in Scheiben

Essiggurken, in Scheiben

Zwiebeln, in feinen Ringen

Die Zubereitung ist einfach:

Brioche Buns horizontal halbieren und jede Brötchenhälfte mit einem Nudelholz plattieren. Eine Pfanne ohne Fett erhitzen und geplättete Brötchen von beiden Seiten toasten. Beiseite stellen. In derselben Pfanne 2 EL Speiseöl erhitzen. Hackfleisch darin krümelig braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Schmelzkäse dazugeben und schmelzen lassen. Getoastete Brioche-Bun-Scheibe zu einem Taco formen. Mit Senf und Ketchup bestreichen. Mit Hackfleisch-Käse-Mix, Eisbergsalat, Tomaten, Essiggurken und Zwiebeln füllen. Zack - fertig!

Fast Food und selber kochen schließen sich bei dir nicht aus? Willkommen im Club:

