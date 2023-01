Mit diesem Feldsalat mit Bacon, Apfel und Walnüssen wird aus einer Beilage der Hauptgang

Von: Sandra Keck

Eine Salatschüssel voller Glück! Das Rezept für diesen leckeren Feldsalat mit Bacon, Apfel und Walnüssen findest du hier. © Einfach Tasty

Rapunzel, Rapunzel lass dein Haar herunter...

Was das Märchen Rapunzel mit unserem Feldsalat zu tun hat? Den Namen natürlich, denn Feldsalat wird auch Ackersalat oder eben Rapunzel genannt.

Für alle, die eine kurze Märchenauffrischung benötigen, kommt hier die Kurzform: Rapunzels Mama hatte in der Schwangerschaft extreme Gelüste nach Feldsalat, die ihr Mann dann aus dem Garten der Hexe stahl. Er wurde ertappt und die frisch gebackenen Eltern mussten ihr Kind, welches Rapunzel getauft wurde, an die böse Hexe abgeben. Der Rest ist für unseren Salat uninteressant und sollte doch auch bekannt sein, oder?

Jetzt im Winter ist die beste Zeit für diesen tiefgrünen Blattsalat, den Kälte verstärkt sein Aroma. Zudem hat Feldsalat von allen Salaten den höchsten Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Du tust also deinem Körper mit jedem Bissen etwas Gutes.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten für diesen Sattmacher-Salat:

Honig-Senf-Dressing:

20 g Senf

30 ml Honig

30 ml Weißweinessig

60 ml Olivenöl

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Salat:

150 g Äpfel, in Scheiben

200 g Bacon, in Scheiben

200 g Feldsalat, geputzt und gewaschen

100 g Walnusskerne

150 g Feta, zerbröselt

Die Zubereitung ist einfach:

Für das Honig-Senf-Dressing: Senf, Honig, Weißweinessig, Olivenöl, Salz und Pfeffer verrühren. Für den Salat: Äpfel waschen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und in Scheiben schneiden. Eine Grillpfanne erhitzen und Bacon darin von beiden Seiten knusprig braten. In Stücke schneiden oder brechen. Feldsalat in eine große Salatschüssel geben. Bacon, Apfel, Walnüsse und Feta dazugeben. Alles mit Honig-Senf-Dressing vermengen und sofort servieren. Sooo gut!

Dieser Feldsalat mit Bacon, Apfel und Walnüssen ist mit jeder Gabel abwechslungsreich. Das Rezept ist von Einfach Tasty. © Einfach Tasty

