Diese frittierten Pizzataschen musst du dir für deinen Serienmarathon unbedingt machen

Von: Sandra Keck

Teilen

Pizza schmeckt nicht nur aus dem Holzofen, wie dieses Rezept für frittierte Pizzataschen (Pizza Pockets) beweist. © Einfach Tasty

Am 09. Februar ist weltweiter Pizza-Tag!

Für uns ist Pizza das ultimative Comfort Food, das niemals enttäuscht. Aber nicht nur aus diesem Grund hat die Pizza ihren eigenen Food Feiertag verdient. Sie ist super wandelbar, für jeden Geschmack und auch Terminplan ist etwas dabei. Du hast viel Zeit und willst das Pizzabacken so richtig zelebrieren? Dann teste doch dieses Rezept für einen perfekten Pizzateig.



Wenn‘s schnell gehen soll, dann sind diese Thunfisch-Pizzaschnecken der perfekte Snack für zwischendurch. Und wenn du für deine Freunde und dich einen typisch amerikanischen Imbiss fürs gemeinsame Football-Binge-Event auftischen möchtest, dann sind diese frittierten Pizzataschen die perfekte Wahl.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Pizzataschen:

200 g Pizzasauce oder Tomatensauce

50 g Champignons, fein gewürfelt

80 g Salami, fein gewürfelt

50 g Kochschinken, fein gewürfelt

80 g Pizzakäse, gerieben

30 g Parmesan, gerieben

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

2 Rollen (à 400 g) Pizzateig

Außerdem:

Frittieröl

Die Zubereitung ist ganz einfach:

Für die Pizzataschen: Pizzasauce, Champignons, Salami, Schinken, Pizzakäse, Parmesan und Gewürze vermengen. Eine Packung Pizzateig entrollen. Mit zwei Teelöffeln jeweils 24 kleine Häufchen mit Pizzafüllung auf dem Teig platzieren. Dabei ausreichend Abstand lassen. Den zweiten Pizzateig vorsichtig darüberlegen und rund um die Füllungen gut festdrücken, damit keine Luft mehr zwischen den Teigschichten ist. Dabei kann ein Kochlöffelstiel hilfreich sein. Mit einem Pizzaschneider oder scharfen Messer die einzelnen Pizzataschen quadratisch ausschneiden. In einem tiefen Topf Frittieröl erhitzen und Pizzataschen darin von beiden Seiten goldbraun ausbacken. Noch warm servieren. Reinhauen!

Das Rezept für diese frittierten Pizzataschen (Pizza Pockets) findest du bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

An Pizzarezepten liebe ich vor allem ihre Vielseitigkeit. Jede:r hat doch seinen Lieblingsbelag und das ist ok, denn Geschmäcker sind verschieden. Also probiere dich aus! Hier einige Ideen:

Hähnchen

Peperoniwurst

Sonnengetrocknete Tomaten

Brokkoli

Schinken

Oliven

Spinat

Speckwürfel

Erlaubt ist, was schmeckt! Für noch mehr Variation tausche Saucen und Käse. Du wirst sehen, die Möglichkeiten sind nahezu unendlich! Ich persönlich bevorzuge für diese leckeren frittierten Pizzataschen einen Käse, der richtig schön Käsefäden zieht. Das gelingt gut mit Mozzarella oder Gouda. Für mehr Geschmack nehme doch einen von diesen Käsesorten:

Cheddar

Ziegenkäse

Feta

Ricotta

Bergkäse

Provolone

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.