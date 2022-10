Herbstlich, wohltuend, gut: diese Gnocchi mit Kürbis und Hackfleisch wirst du lieben

So lecker, dass es dich ausgnocched!

+ © Einfach Tasty Jeder Löffel ein Genuss! Das Rezept für Gnocchi mit Kürbis und Hackfleisch gibt es hier. © Einfach Tasty

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eva Lipka schließen

Weitere schließen

Das G ist stumm.

Gnotschi, Gnoki, Notschi. Ich kenne kaum jemanden, der den Namen dieser kleinen Klöße aus Kartoffelteig auf Anhieb richtig ausspricht. Für deinen nächsten Besuch beim Italiener oder wenn deine Freunde fragen, was du heute kochst, hier einmal die richtige Aussprache: Njocki.

Was viele, neben der richtigen Aussprache, ebenfalls nicht über Gnocchi wissen ist, dass Gnocchi viele Ballaststoffe enthalten. Dadurch wird die Verdauung angeregt und man bleibt länger satt.

Zudem sind Gnocchi ein wichtiger Teil der italienischen Tradition. In Verona werden sogar seit mehr als 460 Jahren bei einem Karnevalsumzug Gnocchi an die Gäste verteilt, um das Ende einer Epidemie im Jahr 1660 zu feiern. Das sogenannte Venerdì Gnocolar findet immer am letzten Freitag der Fastenzeit statt.

Wenn du keine Lust hast bis zum nächsten Jahr auf Gnocchi for free zu warten, haben wir dir dieses herbstliche Rezept für Gnocchi mit Kürbis und Hackfleisch vorbereitet.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

2 EL Öl

300 g Hackfleisch

100 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

300 g Hokkaido-Kürbis, in Würfeln

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 TL Oregano

200 ml Schlagsahne

700 g Gnocchi (a. d. Kühlregal)

Petersilie, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Erhitze eine Pfanne mit neutralem Öl. Erst wenn das Öl heiß ist, das Hackfleisch in die Pfanne geben und anbraten. Unter gelegentlichem Rühren weiterbraten, bis das Fleisch schön braun geworden ist. Nun kannst du die Zwiebelwürfel, den Knoblauch und den Kürbis hinzufügen und mit Salz, Pfeffer und Oregano abschmecken. Alles gut vermengen und mit Sahne ablöschen. Unter gelegentlichem Rühren so lange köcheln lassen, bis der Kürbis weich, aber noch bissfest ist. Zum Schluss die Gnocchi für einige Minuten mit in die Pfanne geben. Die Gnocchi mit Kürbis und Hackfleisch mit Petersilie bestreuen und servieren! Lass es dir schmecken!

+ Wir können gar nicht genug von diesem Rezept von Gnocchi mit Kürbis und Hackfleisch bekommen. Du auch nicht? © Einfach Tasty

Gnocch, Gnocch – noch da? Dann schau dir doch mal unsere anderen leckeren Gnocchi-Rezepte an:

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.