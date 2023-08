Zartes Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce bringt die exotische Note

Von: Eva Lipka

Dieses Rezept für Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce versetzt jeden Teller ins Tropenparadies. © Einfach Tasty

Wenn Kokos auf Limette trifft, dann ist das Fernweh vorprogrammiert. Zum Glück bringt zarte Hähnchenbrust ein Stück Paradies auf den Teller.

Wenn sich exotische Aromen und saftiges Hähnchenfleisch in einer cremigen Sauce vereinen, dann spürt man den Hauch von Ferne und Abenteuer. Dieses Rezept für Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce versetzt jeden in eine tropische Stimmung. Die Mischung aus cremiger Kokosnuss und spritziger Limette schafft einen Geschmack, der direkt an sonnige Strände und die vibrierenden Märkte Asiens erinnert. Wer jetzt Fernweh bekommt, der sollte mal die Hähnchen-Salat-Wraps probieren. Die kommen in asiatischer Pracht daher.

Das Hühnchen geht auf Reisen und fliegt los zur Aromen-Expedition. Der Urlaub startet in Spanien, wo es sich in den Croquetas de Jamón y Pollo knusprig und sonnengebräunt frittieren lässt. Danach stürzt es sich in eine Grenzerfahrung des Geschmacks und badet in der würzigen Chicken-Fajita-Pasta.

So einfach ist Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce:

Hähnchen:

2 EL Kokosöl

800 g Hähnchenbrustfilet

1 Prise Salz

Kokos-Limetten-Sauce:

80 g rote Zwiebeln, in Würfeln

1 Chilischote, gehackt

2 EL Limettensaft

250 ml Hühnerbrühe

150 ml Kokosmilch

1 TL Salz

Pfeffer

1 TL Limettenabrieb

1 EL Speisestärke

Garnierung:

Petersilie, gehackt

Chiliflocken

Limette, in Scheiben

Beilage:

Gekochter Reis

So einfach ist die Zubereitung:

Für das Hähnchen: Kokosöl in einer Pfanne heiß werden lassen. Hähnchenbrustfilets von beiden Seiten darin anbraten und salzen. Herausnehmen und beiseite stellen. Für die Kokos-Limetten-Sauce: In derselben Pfanne rote Zwiebeln andünsten. Chilischote hinzufügen und mit Limettensaft, Hühnerbrühe und Kokosmilch ablöschen. Alles mit Salz, Pfeffer und Limettenabrieb abschmecken. Sobald die Sauce einmal aufgekocht ist, die Speisestärke in kaltem Wasser lösen und die Mischung dazugeben. Die Hähnchenbrustfilets in die Sauce legen und für weitere zehn Minuten köcheln lassen. Nach Geschmack mit Petersilie, Chiliflocken und Limette garnieren. Dazu passt als Beilage Reis. Guten Appetit!

Das Rezept für Hähnchen in Kokos-Limetten-Sauce ist die geschmackvolle Antwort auf Sonne, Strand und Meer. © Einfach Tasty

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Eva Lipka sorgfältig überprüft.