Mit Kartoffel-Steak-Spießen mit Kräuterquark am Vatertag auf dem richtigen Pfad

Von: Eva Lipka

Ein herzhafter Genuss für alle, die es deftig mögen. Das Rezept für Kartoffel-Steak-Spieße überzeugt mit purer Herzhaftigkeit und aufregender Würze. © Einfach Tasty

Zarte Steakwürfel, knusprige Kartoffeln und süße Cherrytomaten in würziger Marinade werden aufgespießt zum perfekten Finger-Food fürs Grillen.

Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt, wird nicht nur der Aufstieg Jesu in den Himmel gefeiert, sondern vor allen Dingen auch der Vatertag, oder Herrentag genannt. Traditionell geht man an diesem Tag mit Freund:innen wandern oder Fahrradfahren, genehmigt sich das ein oder andere Bier und verbringt die Zeit draußen in der Sonne. Was da auf keinen Fall fehlen darf? Der Spaß und ein Grill! Eine gute Grundlage und Stärkung für zwischendurch ist unerlässlich. Die Kartoffel-Steak-Spieße kommen immer gut an und überzeugen nicht nur mit puren herzhaften Aromen, sondern auch weil sie unterwegs ganz einfach mit den Fingern gegessen werden können. Einfach die Spieße in den cremigen Kräuterquark tunken und genießen. Für die vegetarischen Finger-Food-Fans kommen die Zucchini-Halloumi-Spieße auf den Grill. Auch die Geflügelliebhaber:innen sollen nicht zu kurz kommen. Für sie lassen sich im Handumdrehen leckere Grillspieße mit Pute und Ananas zaubern.

Die perfekte Beilage für alle, egal ob Fleischesser:in oder nicht, sind die Knoblauchknoten. Lasst die Kohlen glühen und genießt euren freien Tag in der Sonne!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du für die Kartoffel-Steak-Spieße:

Kräuterquark:

200 g Quark

10 g Petersilie, fein gehackt

10 g Schnittlauch, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Marinade:

10 ml Balsamico

15 ml Olivenöl

1 EL Rosmarin, getrocknet

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Spieße:

400 g Steak, in mundgerechten Stücken

10 Stk. Mini-Kartoffeln, vorgekocht

180 g Cherrytomaten

Holzspieße

So einfach ist die Zubereitung:

Für den Kräuterquark: Quark, Petersilie, Schnittlauch, Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel vermengen. Für die Marinade: Balsamico, Olivenöl, Rosmarin, Knoblauch, Salz und Pfeffer verrühren. Für die Spieße: abwechselnd Kartoffeln, Steak und Cherrytomaten aufspießen. Die fertigen Spieße auf einen tiefen Teller legen und mit der Marinade bestreichen. Die Spieße jeweils eine Minute pro Seite braten. In Kräuterquark dippen und genießen. Guten Appetit!

Einfach und dabei so lecker: das Rezept für Kartoffel-Steak-Spieße ist das perfekte Fingerfood für besondere Anlässe, wie den Vatertag. © Einfach Tasty