Diese mexikanische Enchilada-Lasagne ist das ultimative Wohlfühlessen

Von: Sandra Keck

Das Besondere an diesem Rezept für eine mexikanische Enchilada-Lasagne? Natürlich die knusprige Nacho-Schicht. © Einfach Tasty

Am 21. Oktober ist internationaler Nacho-Tag

Wieso wir dann heute kein Nacho-Rezept für euch im Petto haben? Jetzt mal ehrlich: Nachos sind in ihrer einfachsten Form Tortilla-Chips mit Käsesauce und eventuell noch Jalapeños. Dafür brauchst du doch kein Rezept, oder? Falls doch, probier doch dieses: Nacho-Käsedip mit Bohnen. Falls du aber die Tortilla-Chips gerne als Hauptgericht und nicht nur als Kino-Snack isst, dann solltest du unsere mexikanische Enchilada-Lasagne mit Nacho-Topping probieren.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

2 EL Speiseöl

80 g rote Zwiebeln, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

5 g Chilischote, gehackt

400 g Hackfleisch

375 g Mais (a. d. Dose)

250 g Kidneybohnen (a. d. Dose)

800 g stückige Tomaten (a. d. Dose)

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL Paprikapulver, edelsüss

100 g Paprika-Frischkäse

200 g Saure Sahne (10 % Fett)

8 Tortillas / Weizenfladen (20cm Durchmesser)

300 g Mozzarella, gerieben

50 g Tortilla-Chips

So einfach ist die Zubereitung:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Chili darin andünsten. Hackfleisch zugeben und krümelig braten. Mais, Kidneybohen und stückige Tomaten zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Saure Sahne und Paprika-Frischkäse unterrühren, aufkochen lassen und beiseite stellen. Eine Auflaufform mit etwas Speiseöl einfetten. 2 Tortilla-Fladen darin auslegen, mit etwas Hackfleischsauce bedecken und geriebenen Mozzarella bestreuen. Tortilla-Fladen, Sauce und Käse abwechselnd schichten, bis die Hackfleischsauce aufgebraucht ist. Die oberste Schicht mit Mozzarella und Tortilla-Chips bedecken. Auflauf etwa 20 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen ist. Reinhauen!

Wenn du dich zwischen Chili con Carne und Lasagne nicht entscheiden kannst, mach dieses Rezept: mexikanische Enchilada-Lasagne. © Einfach Tasty

Weil es so schön war, gibt es noch mehr leckere Nacho-Rezepte von uns! Diese Steak Nachos wirst du heiraten wollen, hier ist ein Rezept für Pulled Pork Nachos und ja, die sind so geil wie sie klingen und in diese BBQ-Hühchen-Nachos willst du dich reinlegen.

