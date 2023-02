Mit diesen einfachen Mohn-Schupfnudeln mit Zwetschgenröster versüßt du dir deinen Tag

Von: Sandra Keck

Teilen

Starke Konkurrenz für Kaiserschmarrn und Germknödel.

Diese süße Sünde der deutsch-österreichischen Küche bringt uns zum Schwärmen. Dich auch? Bestimmt, denn du brauchst nur wenige Zutaten und in Windeseile steht diese Leckerei schon zum Vernaschen bereit. Perfekt nach einem langen Tag auf der Piste!

Ist der Verzehr von Mohn gefährlich?

Bei Mohnsamen handelt es sich um die reifen Samen des Schlafmohns, die gerne beim Backen und Kochen verwendet werden. Aus derselben Pflanze können Opium und seine Alkaloide gewonnen werden, darunter Morphin (ein starkes Schmerzmittel). Auch Mohnsamen können in ganz geringen Mengen diese Alkaloide enthalten. Bei übermäßigem Verzehr kann morphinhaltiger Mohn zu Atem- und Kreislaufproblemen, Schwindel und Übelkeit führen. Die Empfehlung des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) lautet daher, nicht mehr als 20 Gramm Mohnsamen am Tag zu verzehren. Der Gehalt an Morphin lässt sich durch gründliches Waschen des Mohns mit klaren Wasser und Erhitzen, wie z. B. beim Backen oder Anbraten deutlich reduzieren.

Andere Länder sehen das kritischer und verbieten Mohn komplett. In Taiwan, Singapur, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wird Mohn als Droge angesehen und sollte daher nicht in deinem Handgepäck zu finden sein.