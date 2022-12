Ey jo – diesen norddeutschen Kartoffelsalat gibt‘s an Weihnachten natürlich nur mit Mayo

Von: Sandra Keck

Ein norddeutscher Kartoffelsalat muss schön cremig sein. Das Rezept findest du hier. © Einfach Tasty

Warum isst jede:r Fünfte Würstchen mit Kartoffelsalat an Heiligabend?

Beim Weihnachtsessen mögen wir Deutschen es klassisch, wie eine repräsentative Forsa-Umfrage herausfand. Der Gewinner im Weihnachtsessen-Ranking: Würstchen mit Kartoffelsalat. Das Gericht ist einfach, leicht vorzubereiten und schmeckt eigentlich allen. Doch woher kommt dieser Brauch?



Ausnahmsweise geht es hier mal nicht um die Wurst, sondern um die Hauptkomponente der Beilage: die Kartoffel. Die war während der zweiten Fastenzeit, die offiziell am 25.12. endet, das ideale Grundnahrungsmittel und für alle Bevölkerungsschichten verfügbar. Offiziell wurde das Ende der Fastenzeit am 1. Weihnachtsfeiertag mit einem Festmahl gefeiert, das vorbereitet werden musste. So blieb am Vortag nicht viel Zeit für aufwendige Mahlzeiten. So schlug die große Stunde des Kartoffelsalates. Der war nicht nur erschwinglich, sondern ließ sich auch gut am Vortag zubereiten.



Was damals zweckmäßig war, wurde zur Tradition, die sich in vielen Familien bis heute bewährt. Und das schöne ist, dass Traditionen mitwachsen: egal welches Würstchen oder welcher Kartoffelsalat – es ist für alle etwas dabei.

So geht‘s:

Für den cremigen Kartoffelsalat benötigst du diese Zutaten:

600 g festkochende Kartoffeln

1 EL Salz

4 Eier, hartgekocht

Dressing:

200 g Mayonnaise

100 g Joghurt

30 g Zwiebeln, gewürfelt

1 TL Senf

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

100 g Gewürzgurken, in Scheiben

50 ml Gurkenwasser

Schnittlauch, nach Belieben

Die Zubereitung ist einfach:

Kartoffeln waschen, samt Schale mit 1 EL Salz kochen, schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Tipp: Das Schälen geht leichter, wenn die Kartoffeln noch heiß sind. Das Schneiden besser, wenn die Kartoffeln kalt sind. Hartgekochte Eier schälen und die Hälfte fein würfeln. Die restlichen Eier in Scheiben schneiden und für die Dekoration beiseitelegen. Für das Dressing: Mayonnaise, Joghurt, Zwiebeln, Senf, Salz, Pfeffer, Gewürzgurken und Gurkenwasser zu einem Dressing verrühren. Kartoffelscheiben mit dem Dressing und den gewürfelten Eiern vermengen. Mit Schnittlauch und gekochten Eiern dekoriert servieren. Zack – fertig!

Mayonnaise muss in einen norddeutschen Kartoffelsalat - PUNKT. Das Rezept bekommst du hier. © Einfach Tasty

Tradition ist ja schön und gut, aber etwas Abwechslung darf es trotzdem sein? Willst du eine Beilage nach mediterraner Art, dann probier doch mal griechischen Kartoffelsalat oder diesen gebackenen italienischen Kartoffelsalat mit Parmaschinken– der ist mega lecker.



