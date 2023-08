Mit diesem Geheimtipp wird ein einfacher Zitronenkuchen lecker saftig

Erfrischend und süß zugleich ist das Rezept für einen saftigen Zitronenkuchen.

Ein Zitronenkuchen ist erst dann richtig lecker, wenn er nach Zitrone schmeckt, fluffig und keinesfalls zu trocken ist. Dank dieses Geheimtipps wird er saftig.

Wie heißt es so schön? „Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann mach Limonade daraus?“ Und wenn das Leben einem noch dazu die Chance gibt, den „Tag des Zitronensafts“ am 29. August zu feiern, dann sollte man das auch tun! Nur wie? Denn um ehrlich zu sein, beißt man doch eher ungern in die saure Frucht ohne dabei das Gesicht zu einer Grimasse zu verziehen... doch zum Glück sind Zitronen eine vielseitige Ergänzung für viele Getränke, Gerichte und sogar Wellnessprodukte.

Zitronen sind eine der drei Hauptzutaten des italienischen Likörklassikers Limoncello, der mit Sekt aufgegossen zum sommerlichen Limoncello Spritz wird. Sie passen zu Hühnchen (Zitronen-Hähnchen vom Blech), Schnitzel und zu Meeresfrüchten und geben jedem Salatdressing einen fruchtigen Säurekick. Und auch bei Desserts darf die gelbe Frucht nicht fehlen, da sie die Süße perfekt ausbalanciert und im viralen TikTok-Drei-Zutaten-Zitronen-Dessert aka. Lemon Posset auch einfach super schön aussieht.

Die Einsatzmöglichkeiten von Zitronen sind endlos und daher sollte man sich von Zeit zu Zeit auch an den Klassiker, den schon Oma gemacht hat, zurückbesinnen. Und da es keine Partys ohne Kuchen gibt, sollte man den „Tag des Zitronensafts“ auch mit einem traditionellen Zitronenkuchen feiern, oder?

So schnell ist ein saftiger Zitronenkuchen mit Zuckerguss fertig:

Für den zitronigen Rührkuchen braucht man diese Zutaten:

Rührteig:

200 ml Sonnenblumenöl

200 g Zucker

4 Eier

1 Prise Salz

50 ml Zitronensaft

2 TL Zitronenabrieb

250 g Speisequark

250 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Tränkung:

50 g Puderzucker

50 ml Zitronensaft

Glasur und Dekoration:

200 g Puderzucker

20 ml Zitronensaft

Essbare Zitronen, in Scheiben

Minze, nach Belieben

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Für den Rührteig: Sonnenblumenöl mit Zucker verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Eier, Salz, Zitronensaft, Zitronenabrieb und Speisequark dazugeben und mixen. Mehl mit Backpulver mischen, dazugeben und verrühren, bis ein homogener Teig entstanden ist. Teig in eine gefettete und bemehlte Kastenform geben. Im auf 160 °C Umluft vorgeheizten Backofen etwa 45 Minuten backen. Nach zwei Dritteln der Backzeit mit Alufolie abdecken, damit der Kuchen nicht zu dunkel wird. Für die Tränkung: In der Zwischenzeit Puderzucker mit Zitronensaft vermischen. Kuchen aus dem Backofen nehmen und sofort mit einem Holzspieß löchern. Mit der Tränkung gleichmäßig begießen und Kuchen vollständig auskühlen lassen. Für die Glasur: Puderzucker mit Zitronensaft zu einer dickflüssigen Glasur verrühren. Übe den abgekühlten Zitronenkuchen geben und nach Belieben mit Zitronenscheiben und Minzblättern garnieren. Sooo gut!

Das Rezept für einen saftigen Zitronenkuchen schmeckt der ganzen Familie.

Zitronen sind nicht nur kulinarisch ein Genuss

Zitronen und Zitronensaft haben weit mehr zu bieten als nur die Verfeinerung von Desserts, Aperitifs und Co. Die Verwendungsmöglichkeiten des sauren Saftes sind nahezu endlos! Beispiele gefällig?

Ist an heißen Sommertagen das Deodorant ausgegangen? Ein Hauch von Zitronensaft unter den Achseln aufgetragen, schafft Abhilfe und hält unangenehme Gerüche fern. Dreckige Fenster werden streifenfrei sauber, wenn man sie mit etwas Zitronenwasser besprüht und mit einem sauberen Baumwolltuch poliert. Und helle Wäsche wird wieder strahlend Weiß, dank – wer weiß es? - richtig, Zitronensaft! Selbst Obst und Gemüse profitieren davon – eine Spritztour im Zitronensaft-Auto bewahrt sie vor unschönem Braunwerden.