Einfach frisch und erfrischend einfach: Dieses Rezept für ein süßes Frischkäse Board mit Lemon Curd schmeckt frisch und ist im Handumdrehen zubereitet. © Einfach Tasty

Der TikTok Trend kommt zu dir nach Hause:

In den letzten Monaten hat der TikTok-Trend des „Butter Board“ die kulinarische Welt erobert und uns gezeigt, dass man auch mit einfachen Zutaten und einem kreativen Arrangement eine beeindruckende Speise zaubern kann. Und was passt besser zu diesem Trend als ein süßes Frischkäseboard mit selbstgemachtem Lemon Curd? Dieses einfache und erfrischende Rezept vereint den cremigen Geschmack von Frischkäse mit dem zitronigen Aroma von hausgemachtem Lemon Curd.

Die Zubereitung ist kinderleicht und das Ergebnis wird nicht nur deinen Gaumen, sondern auch deine Augen erfreuen. Also schnapp‘ dir dein Holzbrett und lass‘ uns loslegen!

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Lemon Curd:

2 Eier

50 g Zucker

2 Bio-Zitronen

Außerdem:

400 g Doppelrahm-Frischkäse

50 g Mandeln, gehobelt und geröstet

350 g Brioche oder Hefezopf

So einfach ist die Zubereitung:

Für das Lemon Curd: Eier mit Zucker schaumig schlagen. Zitronen waschen und trocknen. Zesten abreiben (1 EL beiseitelegen) und auspressen. Zitronensaft mit Zitronenabrieb in einem kleinen Topf erhitzen. Sobald der Saft einmal aufgekocht wurde, die Eiermasse unterrühren und bei einer niedrigeren Stufe und unter ständigem Rühren stocken lassen. Durch ein feines Sieb streichen und abkühlen lassen. Den Frischkäse auf einem sauberen und trockenen Holzbrett verteilen. Lemon Curd, geröstete Mandeln und restliche Zitronenzesten darauf verteilen. Als Beilage passt Briochebrot, was in Scheiben geschnitten und getoastet wurden. Fertig! Einfach dippen und genießen!

Frischkäse auf ein Brett, darauf das selbstgemachte Lemon Curd, Mandeln und dazu Brioche und fertig ist das süße Frischkäse Board mit Lemon Curd. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

