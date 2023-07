Leckeres Waldpilzgericht: Tagliatelle in cremiger Pfifferling-Rahmsauce

Von: Sandra Keck

Pfifferlinge und Nudeln sind ein echtes Traumpaar, wie das Rezept für Tagliatelle in Pfifferling-Rahmsauce beweist. © Einfach Tasty

Pfifferlinge sind die Stars der heimischen Waldpilze und kommen in einer cremigen Weißwein-Sahne-Sauce besonders gut zur Geltung. Dazu passen Pasta oder Knödel.

Pfifferlinge, auch Eierschwammerl genannt, sind köstliche kleine Pilze, die in den Wäldern Europas heimisch sind. Je nach Wetter haben sie ab Juni bis Ende September Saison und man kann sie vor allem im moosigen Untergrund in der Nähe von Laubbäumen wie Buchen, Eichen oder Nadelbäumen wie Kiefern finden. Wenn man das Glück hat, frische Pfifferlinge zu ergattern, ist es wichtig, sie richtig zu putzen, um ihr volles Aroma zu entfalten und eine optimale Zubereitung zu gewährleisten. Denn ihr delikater Geschmack und ihre fleischige Textur machen sie zu einer begehrten Zutat in vielen Gerichten.

Pfifferlinge sollte man, wie andere Pilze auch, nicht in Wasser waschen, da sich ihre schwammartige Struktur sonst damit vollsaugt. Das Ergebnis sind wässrige Pilze mit wenig Geschmack. Das sollte man unbedingt vermeiden, vor allem bei einem leckeren Kaiserschmarrn mit Waldpilzen. Ein kleines Messer eignet sich am besten zum Säubern der Pilze, mit dem der Strunk und eventuelle faulige Stellen abgeschnitten werden. Mit einer kleinen Bürste oder einem Pinsel können Erde und andere Verschmutzungen einfach abgebürstet werden. Auch beliebt ist der Trick, die trockenen Pfifferlinge zusammen mit Mehl in einer Plastiktüte vorsichtig zu schütteln. Dadurch reibt das Mehl behutsam den Schmutz von den Pilzen. Ein weiterer positiver Nebeneffekt dieser Putztechnik: das Mehl, das an den Pfifferlingen haftet, sorgt für etwas Bindung im später zubereiteten Gericht. Perfekt für eine One-Pot-Pasta mit Pilzen oder für diese Tagliatelle in Pfifferling-Rahmsauce.

Das einfache Pfifferlingrezept mit Nudeln geht so:

Für Tagliatelle in Pfifferling-Rahmsauce braucht man nur wenige Zutaten:

150 g Tagliatelle (entspricht ca. 300 g gekochte Pasta)

1 EL Speiseöl

200 g Pfifferlinge, geputzt

100 g Zwiebeln, gewürfelt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

200 ml Weißwein

200 ml Schlagsahne

2 EL Petersilie, gehackt

Die Zubereitung ist nicht nur einfach, sondern auch schnell:

Tagliatelle nach Packungsanleitung in Salzwasser zubereiten. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Pfifferlinge, Zwiebeln und Knoblauch darin 3 Minuten anbraten. Salzen und Pfeffern. Mit Weißwein ablöschen und reduzieren lassen. Schlagsahne dazugießen und weitere zwei Minuten köcheln lassen. Petersilie und gekochte Tagliatelle unterheben. Zack – fertig!

Pfifferlinge kann man in den Sommermonaten in heimischen Wäldern finden. Das Rezept für Tagliatelle in Pfifferling-Rahmsauce ist die Belohnung für den Waldspaziergang. © Einfach Tasty

Die Pfifferlingssaison ist kurz und möchte ausgenutzt werden. Also Augen auf beim nächsten Waldspaziergang.