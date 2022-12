Diese Zwiebelmarmelade mit Balsamico sorgt garantiert für‘s gehobene Niveau

Von: Eva Lipka

Außergewöhnlich gut: diese Zwiebelmarmelade mit Balsamico ist etwas ganz Besonderes und eignet sich hervorragend als Geschenk. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Passt einfach immer.

Das süßsaure Geschmacksprofil dieser genial einfachen Zwiebelmarmelade rundet allerlei herzhafte Gerichte ab. Mit Balsamico-Essig verfeinert passt die Zwiebelmarmelade besonders gut zu Steak, Burger und Käse. An Weihnachten kann sie als Dip zum Fondue oder Raclette serviert werden.

In kleine Gläschen abgefüllt, wird die Zwiebelmarmelade zu einem außergewöhnlichen Geschenk, das garantiert überrascht. In der kalten Jahreszeit wärmt dich die Zwiebelmarmelade besser als jeder Zwiebellook und sieht dabei durch die kräftige rote Farbe auch noch gut aus.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

1 kg rote Zwiebeln, in Streifen

3 EL Speiseöl

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

100 g brauner Zucker

1 TL Thymian

150 ml Balsamico-Essig

100 ml Rotwein

So einfach ist die Zubereitung:

Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln mit Salz und Pfeffer würzen und unter gelegentlichem Rühren dünsten, bis sie weich sind. Braunen Zucker, Thymian, Balsamico-Essig und Rotwein hinzugeben und alles einmal aufkochen lassen. Schon bist du fertig! In Gläser abfüllen oder direkt genießen. Tipp: Auch wenn ein Kilogramm rote Zwiebeln auf den ersten Blick viel erscheinen, sollte man nicht auf weniger Zwiebeln zurückgreifen. Durch das Dünsten wird die Menge bereits ausreichend reduziert.

Schmeckt einfach hervorragend zu herzhaftem Käse: die Zwiebelmarmelade mit Balsamico überzeugt durch ein rundes Geschmacksprofil aus Süße, Säure und Herzhaftigkeit. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Du suchst nach mehr Geschenkideen aus der Küche? Dann haben wir Last-Minute-Geschenkideen: 10 Geschenke für Weihnachten, die du selber machen kannst. Bei euch gibt es weder Raclette noch Fondue, sondern den guten alten Klassiker? Ey jo – diesen norddeutschen Kartoffelsalat gibt‘s an Weihnachten natürlich nur mit Mayo oder steht an Weihnachten dieser süddeutsche Kartoffelsalat oft auf der Festtafel parat?

