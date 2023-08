Fischstäbchen unter der Lupe: So gesund und nachhaltig sind sie wirklich

Von: Susanne Herrenbrück

Fischstäbchen sind nicht nur bei Kindern ein beliebter Klassiker. Die knusprige Panade und den zarten Fisch im Inneren mögen viele. Doch was genau steckt in Fischstäbchen? Und wie wirken sich Fischstäbchen auf unsere Gesundheit und die Umwelt aus?

Fischstäbchen werden oft für ihre Omega-3-Fettsäuren und Proteine gelobt, die als wichtige Bestandteile für eine ausgewogene Ernährung gelten. Omega-3-Fettsäuren sind gut für unser Herz und können entzündungshemmende Eigenschaften haben. Proteine sind essenziell für den Muskelaufbau und die Reparatur von Gewebe. So gesehen können Fischstäbchen einen Beitrag zu einer ausreichenden Nährstoffversorgung leisten. Allerdings gibt es auch negative Aspekte.

So können Fischstäbchen in vielen Fällen reich an Kalorien, gesättigten Fettsäuren und Salz sein. Die knusprige Panade verleiht ihnen zwar ihren unwiderstehlichen Geschmack, trägt aber auch zu einem höheren Kalorien- und Fettgehalt bei. Zusätzlich könnten verarbeitete Zusatzstoffe die gesunden Eigenschaften beeinträchtigen. Es ist also ratsam, Fischstäbchen nur gelegentlich zu genießen.

Umweltfreundliche Entscheidungen: Nachhaltigkeit von Fischstäbchen

Die Produktion von Fischstäbchen steht jedoch nicht nur in Bezug auf die Gesundheit der Konsumenten unter der Lupe. Die Fischereiindustrie, die oft für die Herstellung von Fischstäbchen verantwortlich ist, kann erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Überfischung und Beifang sind real existierende Probleme, die die marine Ökologie bedrohen.

Trotz dieser Bedenken gibt es Wege, um nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Achten Sie beim Einkauf von Fischstäbchen auf das MSC-Siegel, das auf nachhaltige Fischereipraktiken hinweist. Dieses Zertifikat gibt Ihnen eine gewisse Sicherheit, dass der Fisch aus verantwortungsbewusster Quelle stammt und negative Umweltauswirkungen minimiert wurden.

Bewusst genießen: Tipps für den Fischstäbchen-Konsum

Wenn Sie sich für Fischstäbchen entscheiden, ist es ratsam, auf Qualität statt Quantität zu setzen. Achten Sie darauf, hochwertige Produkte auszuwählen, die weniger verarbeitet und frei von unnötigen Zusatzstoffen sind.

Für diejenigen, die mehr Kontrolle über ihre Mahlzeiten haben möchten, bietet es sich an, Fischstäbchen selbst zuzubereiten. Dies ermöglicht es Ihnen, frische Zutaten auszuwählen und den Geschmack den persönlichen Vorlieben anzupassen. Das gilt auch beim Grillen - denn so manche Grillzutat birgt Gesundheitsgefahren.

Abschließend zeigt sich, dass Fischstäbchen sowohl positive als auch negative Seiten haben. So stehen beispielsweise ihre gesundheitlichen Vorzüge in Form von Omega-3-Fettsäuren und Proteinen unter anderem ökologischen Bedenken hinsichtlich der Fischereipraktiken gegenüber. Indem Sie bewusst auswählen und überlegte Entscheidungen treffen, verlieren Sie sowohl Ihre eigene als auch die Gesundheit der Umwelt nicht aus dem Blick.

Redakteurin Susanne Herrenbrück hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.