Verrückte Rezept-Ideen dank KI: Wenn Algorithmen dir Essen empfehlen, wird es wild

Von: Sandra Keck

Ob die verrückten Ideen der KI wirklich schmecken? © Einfach Tasty / Canva.com

Kocht ChatGPT auch nur mit heißem Wasser?

Vor allem für Foodies und Rezeptentwickler:innen stellt sich tagein, tagaus die Frage, welches neue und leckere Rezept wir für unsere Community kreieren wollen. Stundenlanges Recherchieren und mehrmaliges Ausprobieren in den Testküchen, bis wir irgendwann mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und dann muss ich mich immer wieder darüber wundern, warum die simpelsten Dinge (z. B. Croissants aus dem Waffeleisen) viral gehen und keines unserer aufwendig kreierten Rezepte. Menno....

Zum Glück gibt es jetzt den Chatbot ChatGPT oder auch Künstliche Intelligenz (kurz: KI), der die ganze Arbeit übernimmt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ChatGPT auch genießbare Rezepte auf Lager hat oder eben doch nur ein Hochstapler ist?

Also los geht‘s: Die erste Aufgabe der Künstlichen Intelligenz ist es, seltsame (aber doch genießbare) deutsche Essenskombinationen zusammenzustellen. Hier ist das Ergebnis:

1. Sauerkraut und Schokoladenkuchen

Von dieser Kombi bin ich Fan - wird ausprobiert! © Einfach Tasty / Canva.com

„Sauerkraut ist in Deutschland eine beliebte Beilage, aber in Kombination mit einem süßen Schokoladenkuchen ergibt sich ein ungewöhnliches Geschmacksprofil.“

Nennt mich verrückt, aber ich glaube, das funktioniert echt gut. Sauerkraut könnte den Kuchenteig super saftig machen und sorgt für eine leichte Säure. Ich glaub, das teste ich mal...

2. Currywurst und Vanilleeis

Ok diesen Sommer gibt es wohl an jeder Eisdiele Vanilleeis mit Currywurst-, anstatt Erdbeersauce. © Einfach Tasty / Canva.com

„Currywurst ist ein traditionelles deutsches Wurstgericht, das mit einer Curryketchup-Sauce serviert wird. Die Kombination mit süßem Vanilleeis mag seltsam erscheinen, aber sie ergibt eine einzigartige Kombination aus süßen und würzigen Geschmacksrichtungen.“

Also Pommes mit Softeis sind gesellschaftlich ja irgendwie auch akzeptiert, wieso also nicht?

3. Eingelegter Hering und Marshmallows

Wie war das noch? Negativ + negativ = positiv? Mag ich ja beides nicht... besteht also Hoffnung? © Einfach Tasty / Canva.com

„Eingelegter Hering ist ein üblicher Snack in Deutschland, aber in Kombination mit süßen Marshmallows entsteht ein seltsames und unerwartetes Geschmackserlebnis.“

Ein üblicher Snack? Na ja, da denke ich dann eher an eine Butterbrezel, aber nun gut – man lernt ja nie aus.

4. Leberwurst und Marmeladen-Sandwich

Dazu fällt mir nichts mehr ein... © Einfach Tasty / Canva.com

„Leberwurst ist eine Art Wurst, die aus Leber und anderen Zutaten hergestellt wird. Kombiniert man sie mit süßer Marmelade, z. B. Erdbeere oder Himbeere, entsteht ein überraschender Geschmackskontrast.“

Ne da bin ich raus, sorry!

5. Bier und Gummibärchen

Also Bier und Chips geht ja ganz gut, aber Bier-Gummibärchen? © Einfach Tasty / Canva.com

„Bier und Gummibärchen sind zwei beliebte deutsche Leckereien, aber in Kombination ergibt sich ein bizarres Geschmackserlebnis. Die Süße der Gummibärchen kollidiert mit der Bitterkeit des Bieres und erzeugt einen seltsamen und unerwarteten Geschmack.“

Ok, das haben wir doch alle schon mal auf einer Party gegessen, oder? Erinnert sich noch jemand, ob es denn gut war?



Alles in allem sind doch einige gute Ideen dabei, auf die man aufbauen könnte? Wenn du eher auf klassische deutsche Gerichte (ohne Experimente) stehst, dann teste doch dieses Rezept: Glaub uns, diese herzhaften Mini-Rouladen willst du haben.

