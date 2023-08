Schon gesehen? Gelbe Wassermelone statt roter – was ist der Unterschied?

Von: Carina Baier

Süß, saftig und beim Aufschneiden ... gelb? Von außen sehen die rote und gelbe Wassermelone gleich aus. Welche Unterschiede es jedoch gibt, erfahren Sie hier.

Die erfrischende Wassermelone erfreut sich besonders in den heißen Sommermonaten großer Beliebtheit. Bei einem genaueren Blick in die Obstabteilung des Supermarktes fällt neben der traditionellen roten Sorte mittlerweile auch eine gelbe Wassermelone ins Auge. Doch was genau unterscheidet diese beiden Sorten voneinander?

Gelbe Wassermelone: Woher kommt das Sommerobst?

Um eine gelbe Wassermelone zu erhalten, kreuzen Obstbauern verschiedene Melonenarten miteinander. Indem sie verschiedene Merkmale der Früchte kombinieren, erzielen sie eine gelbe Fruchtfarbe.

Ursprünglich basierte die Entwicklung der ungewöhnlichen Frucht auf dem Ziel, den Anbau und Transport zu vereinfachen. Das Ergebnis brachte eine kleinere Wassermelone mit geringerem Gewicht hervor, die zusätzlich gelbes Fruchtfleisch aufwies und weniger Kerne besaß.

Was verleiht der gelben Wassermelone ihre Farbe?

Das Hauptmerkmal für die gelbe Farbe ist ein Antioxidans und Farbstoff namens Beta-Carotin, das beispielsweise auch Cantaloupe-Melonen ihre charakteristische Farbe verleiht. Rote Wassermelonen weisen hingegen mehr Lycopin auf: ein rotes Pigment, das zum Beispiel reichlich in Tomaten vorhanden ist.

Gelb vs. Rot: Welche Unterschiede haben die Sorten?

Die gelbe Sorte wiegt deutlich weniger als die traditionell rote Wassermelone – selten mehr als sieben Kilogramm. Auch hat sie in ihrem Inneren viel weniger Kerne. Die gelbe Melone reift außerdem schneller und kann in bis zu 60 Tagen geerntet werden, während die rote Frucht rund 80 Tage benötigt.

Gelbe Wassermelonen können zwar einen süßen und honigartigen Geschmack haben, meist ist dieser aber weniger intensiv und milder im Vergleich zu der roten Sorte. Die sogenannte Ananas-Melone schmeckt leider auch nicht einzigartig nach Ananas, sondern schlicht und einfach wie eine herkömmliche Wassermelone mit rotem Fruchtfleisch. Für welche Sorte Sie sich auch entscheiden, probieren Sie unbedingt auch das Rezept der Stiftung Warentest für eine erfrischende Wassermelonen-Limonade.