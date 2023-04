Grün oder weiß: So lagern Sie Spargel richtig

Von: Laura Wittstruck

Wer Spargel richtig lagert, kann auch nach einigen Tagen noch sein volles Aroma genießen. Dabei gibt es jedoch Unterschiede bei grünem und weißem Spargel zu beachten.

Ende April beginnt für viele Deutsche die schönste Phase des Frühlings: die Spargelzeit. Beliebt sind besonders die weißen Stangen – ob klassisch mit Schinken und selbstgemachter Sauce Hollandaise oder im Eiersalat. Viele schätzen jedoch auch den etwas festeren, grünen Spargel. Dieser wächst im Gegensatz zum weißen Spargel oberirdisch und bildet dabei Chlorophyll, das für die intensive Farbe sorgt. Die grünen Stangen schmecken gut in einem cremigen Risotto, aber auch in einer Spargel-Bärlauch-Quiche. Unterschiede zwischen den beiden Sorten gibt es nicht nur beim Geschmack, sondern auch bei der Zubereitung des Gemüses. Und: Grüne und weiße Stangen haben unterschiedliche Anforderungen an ihren Lagerort.

Weißer Spargel: Richtig gelagert bleibt er länger frisch

Grüner und weißer Spargel müssen unterschiedlich gelagert werden. © Gudrun Krebs/Imago

Wer Spargel nicht direkt zubereiten kann, oder zu viel übrighat, kann ihn auch einige Zeit lagern. Grundsätzlich ist dabei wichtig, die Stangen von Plastikverpackungen und Folien zu befreien. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese darunter schimmeln. Zudem sollten Sie den Spargel nicht schälen. Ansonsten ist von dem zart-nussigen Aroma sehr schnell nichts mehr übrig. Ungeschälte Stangen halten sich dagegen etwa drei bis vier Tage.

Weißen Spargeln wickeln Sie am besten in ein feuchtes, sauberes Geschirrtuch und bewahren ihn danach im Kühlschrank auf. Vorsicht: Spargel nimmt gerne Gerüche an – intensiv riechender Käse oder der Knoblauchdip vom Vorabend sollten lieber woanders unterkommen.

Grüner Spargel: Die richtige Lagerung

Im Gegensatz zum weißen Spargel fühlen sich die grünen Stangen im Gemüsefach eher unwohl. Besser ist es, sie stehend zu lagern wie einen Blumenstrauß – so bleiben die Stangen schön gerade. Dafür nehmen Sie einfach ein Glas und füllen es wenige Zentimeter hoch mit kaltem Wasser. Wer will, kann zusätzlich noch Eiswürfel hinzugeben.

Wichtig ist, dass die Köpfe des Spargels nicht nass werden. Sie können sie zusätzlich mit einem Bienenwachstuch oder etwas Frischhaltefolie abdecken, sodass sie nicht welken.

Wie erkennt man, ob der Spargel noch frisch ist?

Liegt der Spargel bereits einige Tage, kommt schnell die Frage auf: Sind die Stangen eigentlich noch frisch? Wer das herausfinden will, sollte zunächst einmal einen Geruchstest machen. Ist ein säuerliches Aroma erkennbar, sollten Sie die Stangen nicht mehr verzehren. Auch, wenn die Köpfe sich bereits geöffnet haben oder die Spargelenden bräunlich aussehen, hat der Geschmack bereits gelitten.

Eine weitere Möglichkeit, um die Frische zu bestimmen, ist der Quietschtest. Dafür einfach zwei Stangen aneinander reiben – quietschen diese, haben Sie frische Spargelstangen vor sich.