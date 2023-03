Die Spargel-Saison naht: Ist grüner oder weißer Spargel gesünder?

Von: Anne Hund

Teilen

Ob Sie sich eher auf weißen oder grünen Spargel freuen – beide Sorten sind beliebt. Einen kleinen Unterschied gibt es nicht nur, was den Geschmack und das Schälen betrifft.

Bis zur Spargelsaison ist es nicht mehr lange hin. Entsprechend groß ist die Vorfreude auch bei vielen Hobbyköchen aufs Spargelessen, verbunden mit vielen tollen Spargel- und Sauce-Hollandaise-Rezepten. Bei der Frage, ob es lieber weißer oder der etwas würzigere grüne Spargel sein soll, sind die Geschmäcker verschieden.

Spargelsaison naht: Was ist gesünder – grüner oder weißer Spargel?

Grüner oder lieber weißer Spargel? Die Geschmäcker sind verschieden. © Imago/Shotshop

Hierzulande häufiger auf dem Teller landen dürften die weißen Spargelstangen. Dabei hat der grüne Spargel in Sachen Gesundheit sogar „die Nase vorn“, wie Geo.de berichtete. Er enthalte mehr Vitamin C und Folsäure und beinhalte mehr B-Vitamine als sein weißer Konkurrent. Beide Sorten – ob grüner oder weißer Spargel – seien „sehr gesund“. So enthält Spargel neben den Vitaminen A, B, C, E und K auch noch viele wertvolle Mineralstoffe. In welchen Fällen man Spargel allerdings nur in Maßen verzehren oder sogar ganz darauf verzichten sollte, erfahren Sie hier. Spargel besteht übrigens zu über 90 Prozent aus Wasser. Die meisten Kalorien bei vielen köstlichen Spargelgerichten stecken bekanntlich nicht im Spargel selbst.

Weiß oder grün – frischen Spargel erkennen

Ob weiß oder grün: Frischen Spargel erkennt man an den geschlossenen Spitzen. Die Stangen sollten glänzen und fest sein, und die Schnittkanten hell und nicht holzig oder ausgetrocknet. Zudem empfiehlt es sich, den Spargel frisch aus der Region zu kaufen. Einen Vorteil hat die Zubereitung des grünen Spargels, den man übrigens auch sehr gut grillen kann: Man muss ihn nicht schälen, sollte aber auf jeden Fall die unteren Enden der Stangen vorher abschneiden.

Kalorienarm und super für den Stoffwechsel: Zehn leckere Lebensmittel, die beim Abnehmen helfen können Fotostrecke ansehen

Rezepte mit grünem oder weißem Spargel

Mit grünem oder weißen Spargel sowie Schinken und Kartoffeln können Sie übrigens auch einen köstlichen Spargel-Eintopf zaubern. Oder Sie entscheiden sich für einen leicht gemachten und gesunden Spargelsalat mit weißem Spargel, Schinken und Ei.