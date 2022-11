Dieser deftige Gulascheintopf verbindet gleich zwei köstliche Gerichte

Ein deftiger Gulascheintopf ist genau das, was Sie in der Herbstzeit brauchen. © Matthias Würfl

Zur kalten Herbstzeit sorgt ein deftiger Gulascheintopf für wohlige Wärme in den Gliedern - und einen vollen Magen. Lassen Sie sich von diesem Rezept inspirieren.

Jetzt kommt sie wieder, die Zeit der heißen und deftigen Eintöpfe und Braten - für die Extraportion Energie, die der Körper in Herbst und Winter benötigt. Deshalb gibt es nun ein Rezept, dass sich aus zwei Gerichten zusammensetzt. Einmal der Gulascheintopf, der sich in diesem Rezept zum Teil an den Zutaten und der Zubereitung eines Gulaschs bedient, andererseits der Eintopf.

Was ist Gulasch, was ist Eintopf?

Gulasch ist auf alle Fälle das Anbraten von Rindergulasch, Tomatenmark, Rotwein und das Schmoren. Um nur ein paar Punkte aufzuzählen. Und wie es auf der Eintopfseite aussieht? Das Gemüse, das in dieser Fülle normalerweise nichts in einem Gulasch zu suchen hat.

Verfeinerungs-Optionen gibt es allemal

So könnte man zum Beispiel mit dem für Gulasch typischen Paprikapulver arbeiten. Oder beim Servieren (optional auch schon davor) noch mit saurer Sahne arbeiten. Auch Waldpilze würden sich nicht schlecht machen.

Zubereitungs-Tipp für den Gulascheintopf

Die Kartoffeln wirklich erst eine Stunde vor Kochende (also zwei Stunden nach Beginn) hinzugeben. Sie wollen nicht, dass sich diese teilweise auflösen.

Beilagen braucht es eigentlich nicht

Denn das Gulasch ist ein One-Pot-Gericht, sprich: Fleisch, Gemüse, Sauce und Kartoffeln kommen in einem Topf daher. Wer dennoch weiteren Bedarf an Kohlehydraten hat: Ein frisches Baguette ist schnell aufgeschnitten. Und für Gemüse und Salat-Fans unter Ihnen: Ein leckeren Feldsalat passt perfekt.

Rezept Gulascheintopf

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 3 Stunden

Zutaten Gulascheintopf

2 kg Rindergulasch

3 EL Sonnenblumenöl

3 EL Mehl

2 EL Tomatenmark

5 Karotten

7 Zwiebeln

3 Stangen Staudensellerie

2 Stangen Lauch

200 g Knollensellerie

3 Lorbeerblätter

4 Paprika

15 Wacholderbeeren

1 Liter Wasser

1 Bund Liebstöckel

1 kg Kartoffeln (festkochend)

0,75 Liter Rotwein (trocken)

Pfeffer (zum Würzen)

Salz (zum Würzen)

So bereiten Sie den Gulascheintopf zu

Im Sonnenblumenöl das Rindfleisch scharf anbraten. Während dem Anbraten mit Mehl bestäuben. Dann das Tomatenmark unterrühren und die geviertelten Zwiebeln und den Knoblauch dazu geben und ebenfalls andünsten. Alles weitere Gemüse (bis auf die Kartoffeln) ebenso klein geschnitten dazugeben: Paprika, Sellerie, Karotten, Lauch und Staudensellerie. Daraufhin kommen Kräuter und Gewürze hinein: 15 Wacholderbeeren, 3 Lorbeerblätter und Liebstöckel (dieses klein geschnitten). Mit Rotwein und Wasser aufgießen, für zwei Stunden bei mittlerer Hitze kochen. Dann mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Zuletzt die geviertelten Kartoffeln dazu geben und eine weitere Stunde kochen lassen.

Von Anja Auer

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill