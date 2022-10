Halloween Cake Pops: Machen Sie die gruseligen Kuchen-Lollis ganz einfach selbst

Von: Janine Napirca

Inspiration für Halloween-Snacks gesucht? So machen Sie die bekannten und beliebten Halloween Cake Pops (dt.: Kuchen-Lollis) selbst.

Bis Halloween ist es nicht mehr weit. Am 31. Oktober feiern inzwischen nicht mehr nur zahlreiche Menschen in den USA das gruselige Fest. Auch in Deutschland finden Traditionen und Bräuche, und damit vor allem auch Halloween-Deko und -Rezepte, Einzug in zahlreiche Haushalte. Feiern Sie Halloween und sind noch auf der Suche nach passenden kulinarischen Leckereien? Wie wäre es mit etwas Süßem (– sonst gibt’s Saures), wie zum Beispiel gruseligen Halloween Cake Pops (dt.: Kuchen-Lollis)?

Auch Spinnenmuffins aus Schokolade eignen sich perfekt auf dem Tisch für Halloween. Ebenso wie Schimmelkuchen – keine Angst, der DDR-Klassiker ist nicht wirklich verschimmelt – oder Sie backen „Knusper, knusper, knäuschen“ knusprige Hexenfinger mit Blutsoße.

Gruselige Kuchen-Lollis-Rezept: Zutaten, die Sie für die Halloween Cake Pops brauchen

Um 20 gruselige Kuchen-Lollis für die Halloween-Party zu backen, benötigen Sie folgende Zutaten.

Für den Kuchenteig der schaurigen Kuchen-Lollis zu Halloween:

180 g Butter



110 g Zucker



2 Eier



1 Prise Salz

1/2 Päckchen Vanillezucker



125 g Mehl



1 TL Backpulver

Für die Halloween-Deko Ihrer gruseligen Cake Pops:

200 g weiße Kuvertüre



50 g Zartbitter-Kuvertüre

Lebensmittelfarbe (beispielsweise Orange und Grün oder wie im Beispielbild Orange und Rosa)

Cake Pop Stäbchen/Stiele für die Lollis

verschiedene Streusel, essbare Zuckeraugen, schwarzer Lebensmittelstift etc.

Zubereitung: So gelingen die gruseligen Cake Pops Kuchen-Lollis für Halloween

Heizen Sie Ihren Backofen auf 190 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vor (Umluft 170 Grad Celsius). Rühren Sie 125 g Butter, Zucker, Eier, Salz und Vanillezucker schaumig und mischen Sie Mehl und Backpulver dazu, bis der Teig für die Kuchen-Lollis für Halloween schön glatt ist. Legen Sie eine Springform mit Backpapier aus, füllen Sie den Teig hinein und lassen Sie ihn ca. eine Dreiviertelstunde backen. Kontrollieren Sie kurz vor Ablauf der Backzeit mit der Stäbchenprobe, bevor Sie den Kuchenteig für die Halloween Cake Pops aus dem Ofen nehmen und in der Backform vollständig auskühlen lassen. Zerbröseln Sie den Teig in eine Schüssel und mixen Sie die Kuchenstreusel ein Mal auf niedrigster Stufe kurz mit dem Mixer. Der Kuchenteig für die Halloween-Lollis wird besonders fein, wenn Sie nach und nach die übrige weiche Butter mit Ihren Händen dazugeben und mischen. Formen Sie aus den Kuchenbröseln kleine Kugeln, die Sie anschließend für mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sie fest werden. Hacken Sie die Kuvertüren fein und nehmen Sie sich vier Gläser. In eines kommt die dunkle Schokolade, in die anderen drei teilen Sie die weiße Kuvertüre gleichmäßig auf. Stellen Sie die Gläser in ein Wasserbad und lassen Sie die weiße und die Zartbitter-Schokolade schmelzen. In zwei der mit der weißen Schokolade gefüllten Gläser geben Sie Lebensmittelfarbe Ihrer Wahl, beispielsweise Orange für Kürbis und Grün für ein Monster oder Sie entscheiden sich für einen schönen Altrosa-Pastellton wie in dem Beispielbild. Tunken Sie das eine Ende der Cake-Pop-Stäbchen in die Schokoladenfarbe Ihrer Wahl und stecken Sie es anschließend in die Teigkugeln. Die Kuchen-Lollis kommen vor der Verzierung erneut für ca. eine Viertelstunde in den Kühlschrank, damit die Lolli-Stiele der Halloween Cake Pops auch wirklich fest sind. Nehmen Sie ein umgedrehtes Nudelsieb oder einen Styroporblock und holen Sie nach und nach die Kuchen-Lollis aus dem Kühlschrank, um sie zu glasieren. Tunken Sie die Cake Pops in die Schokoladenfarbe Ihrer Wahl und verzieren Sie die Lollis je nach Gusto. Zum Trocken stecken Sie die bemalten Halloween-Lollis in das Nudelsieb oder den Styroporblock.

Inspiration, wie Sie Ihre Halloween Cake Pops verzieren können

Grüne Lebensmittelfarbe für das Frankensteinmonster Für die grünen Frankensteinmonster-Lollis tunken Sie den Halloween Cake Pop zum Beispiel in die grüne Schokolade und anschließend den Kopf in Schokostreusel (für die Frisur). Die Augen können Sie entweder als Zuckerauge aufkleben oder mit einem schwarzen Lebensmittelstift aufmalen. Weiße Gespenster auf die Halloween Cake Pops malen Für das Halloween-Gespenst tunken Sie den Kuchen-Lolli in die weiße Schokolade, malen ein Gesicht mit dem schwarzen Lebensmittelstift und verzieren es mit anderen, bunten Streuseln – seien Sie so individuell und kreativ, wie Sie möchten. Orange Kürbis-Kuchen-Lollis Für die Kürbisse tauchen Sie die Halloween Cake Pops in die orange Schokolade und malen die Gesichtszüge ebenfalls mit dem schwarzen Lebensmittelstift. Alternativ können Sie auch mithilfe eines Zahnstochers und der dunklen Schokolade Ihre Kuchen-Lollis verzieren. Spinnennetz aus Zartbitterschokolade Mit der dunklen Schokolade können Sie beispielsweise auch Spinnennetze auf die Halloween Cake Pops malen oder Sie tunken den Kuchen-Lolli direkt in die Zartbitterschokolade und verzieren ihn mit bunten Streuseln.

Sind alle Halloween Cake Pops bemalt, bewahren Sie sie bis zum Verzehr im Kühlschrank auf.