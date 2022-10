Diese gruseligen Spaghetti schauen dir ganz tief in die Augen, Kleines

Von: Sandra Keck

Das Rezept für schaurige Spaghetti mit Augen ist fast zu schön zum Essen! Perfekt für deine Halloween-Party! © Einfach Tasty

Essen darf auch Spaß machen, vor allem an Halloween

Wir haben euch die letzten Tage süße und herzhafte Rezeptideen für den gruseligsten Tag des Jahres präsentiert, der bestenfalls schraurig-schönen Halloweenparty gipfelt. Neben Kostümen und Deko steht hierbei das Essen, das vielleicht furchteinflößend aussieht, aber sicher schrecklich gut schmeckt im Fokus. Zumindest bei Einfach Tasty.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Tomatensauce:

1 EL Speiseöl

120 g Zwiebeln, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

400 g gehackte Tomaten (a. d. Dose)

400 g passierte Tomaten (a. d. Dose)

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Hackbällchen:

500 g gemischtes Hackfleisch

80 g Zwiebeln, gewürfelt

2 EL Paniermehl

10 g Petersilie, gehackt

1 Ei

Salz und Pfeffer

Außerdem:

400 g Spaghetti

Mini-Mozzarella, in Scheiben

Schwarze Oliven, in Scheiben

Die Zubereitung ist einfach:

Für die Tomatensauce: in einem Topf Speiseöl erhitzen und darin Zwiebel- und Knoblauchwürfel glasig dünsten. Gehackte und passierte Tomaten zugeben und aufkochen lassen. 20 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Beiseite stellen. Für die Hackbällchen: Hackfleisch, Zwiebeln, Ei, Petersilie, Paniermehl gut mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit den Händen zu kleinen Bällchen formen. Hackbällchen in einer Pfanne mit etwas Öl von allen Seiten anbraten, bis sie gar sind. In der Zwischenzeit Spaghetti nach Packungsanleitung kochen und abgießen Gekochte Spaghetti mit der Tomatensauce auf Tellern anrichten. Hackbällchen darauf verteilen. Jedes Hackbällchen mit einer Scheibe Mozzarella (weiße Augenhaut) und Olive (Iris) verzieren. Gruseln und genießen!

Perfektes Rezept für Halloween! Sehen diese Spaghetti mit Augen nicht schön schaurig aus? © Einfach Tasty

Die Spaghetti sind dir noch nicht spooky genug?

Na dann gönn deinen Nudeln doch ein heißes Bad in farbigen Nudelwasser und färbe sie ein. Ich bin mir sicher, dass du und deine Gäse grünlich-bläuchliche oder schwarze Spaghetti nun ja... unappetitlich empfinden. Happy Halloween!

Du brauchst noch etwas Süßes für deine Feier? Here you go: Diese leckeren Hexenfinger sind der letzte Schrei auf jeder Halloweenparty.

Und wenn du sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommst, dann kannst du dich auch ganz einfach beim Einfach Tasty Newsletter anmelden und damit immer up to date bleiben.