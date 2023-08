Wie stark verkürzt sich die Haltbarkeit, wenn Wurst und Käse bei Hitze draußen auf dem Tisch liegen?

Schnell verderbliche Lebensmittel

Eine schöne Tasse Kaffee, dazu ein Brötchen mit Wurst und Käse: So macht das Frühstück Spaß. Doch Vorsicht: Im Freien verderben die Lebensmittel schneller.

Was gibt es Schöneres, als das Wochenende oder den Urlaub mit einem ausgiebigen Frühstück zu genießen? Die warmen Sommertage bieten die perfekte Kulisse für entspannte Stunden auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Für viele ist das Familienfrühstück ein festes Ritual, das eine Extraportion Gemütlichkeit in den Alltag bringt. Neben frischen selbstgebackenen Brötchen, dem perfekten Spiegelei und selbstgemachten Brotaufstrichen wie Räucherlachs mit Obazda und Pflaumenmus gibt es dabei traditionell Wurst und Käse. Viele denken sich nichts dabei, diese Lebensmittel stundenlang im Freien auf dem Tisch zu lassen. Genau das sollten Sie allerdings unterlassen, da Wurst und Käse sonst verderblich werden.

Lagerung von Wurst: Das gibt es zu beachten

Wurstaufschnitt gilt als leicht verderblich. Hohe Temperaturen machen den Scheiben schon nach kurzer Zeit zu schaffen. Der Grund dafür ist, dass sich die wärmeliebenden Bakterien bei 20 bis 40 Grad Celsius rasant vermehren. Das führt dazu, dass die Lebensmittel für Menschen giftig werden. Beim Sonntagsfrühstück im Freien ist die Wurst gleich mehreren Risikofaktoren ausgesetzt. Wie schnell sich ihre Haltbarkeit verkürzt, hängt von den folgenden Aspekten ab:

Temperatur: Je wärmer es ist, desto schneller werden die Bakterien aktiv und vermehren sich.

Je wärmer es ist, desto schneller werden die Bakterien aktiv und vermehren sich. Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmel.

Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schimmel. Sonneneinstrahlung: UV-Strahlung kann die Lebensmittel schädigen und die Haltbarkeit verkürzen.

UV-Strahlung kann die Lebensmittel schädigen und die Haltbarkeit verkürzen. Hygiene: Wenn die Lebensmittel mit Insekten, Schmutz oder anderen Lebensmitteln in Berührung kommen, können sich zusätzliche Bakterien ansiedeln.

Tipp: So sollte Wurst gelagert werden

Um die Haltbarkeit von Wurst zu verlängern, sollte sie im Kühlschrank aufbewahrt werden. Beim Frühstück auf der Terrasse sollten Sie den Aufschnitt an einen schattigen und kühlen Ort stellen. Tipp: Nehmen Sie immer nur die wirklich benötigte Menge aus dem Kühlschrank. Bei Bedarf können Sie jederzeit mehr Scheiben holen. Frische, gekühlte Wurst schmeckt schließlich tausendmal besser auf dem Brötchen als Aufschnitt, der in der Sonne vor sich hinschmilzt.

+ Frühstücken Sie bei schönem Wetter gerne draußen? Beachten Sie dabei die Verderblichkeit von Lebensmitteln wie Wurst und Käse. © Fokke Baarssen/Zoonar.com/Imago

Schon beim Einkauf sollte auf die richtige Lagerung von Wurst geachtet werden. Verwenden Sie Kühltaschen oder -boxen für den Transport. Die Verbraucherzentrale rät, Wurstaufschnitt zu Hause in eine dicht schließende Verpackung zu geben und in das unterste Fach des Kühlschranks zu stellen. Je nach Sorte hält sich die Wurst dort unterschiedlich lange. Bei Kochschinken beträgt die Haltbarkeit drei bis fünf Tage. Salami und Rohschinken halten sogar eine Woche lang. Aufschnitt von Brüh- und Kochwurst sollte dagegen innerhalb von zwei bis vier Tagen verzehrt werden. Eine Ausnahme stellt lang gereifte Salami dar: Selbst bei Zimmertemperatur ist sie mehrere Wochen lang haltbar.

Haltbarkeit von Käse: Ohne Kühlschrank geht nichts

Im Vergleich zur Wurst verdirbt Käse weniger schnell. Das bedeutet allerdings nicht, dass er stundenlang im Freien stehen sollte. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Käse in Wachspapier, Käsepapier oder atmungsaktive Klarsichtfolie einzupacken, bevor er in den Kühlschrank wandert. Dadurch verlängert sich die Haltbarkeit. Eine luftdichte Verpackung ist dagegen kontraproduktiv, da auf diese Weise keine Feuchtigkeit entweichen kann. Das begünstigt die Schimmelbildung.

Die Lagerung und Haltbarkeit hängt von der jeweiligen Käsesorte ab. Frischkäse hält sich wegen seines hohen Wassergehalts nur eine Woche und sollte im unteren Fach des Kühlschranks gelagert werden. Hartkäse dagegen kann im oberen oder mittleren Fach bis zu drei Wochen aufbewahrt werden. Käsescheiben wiederum sollten Sie innerhalb von einer Woche verbrauchen. Besonders anfällig für Schimmel ist geriebener Käse.

Nutzen Sie den Sinnes-Check für Wurst und Käse

Wenn Wurst und Käse längere Zeit im Freien gelagert wurden, dann prüfen Sie, ob das Aussehen und der Geruch noch in Ordnung sind. Bei ersten Anzeichen von Schimmel sollten Sie die Lebensmittel entsorgen. Einzige Ausnahmen: Leichter Schimmelbefall an Hartkäse oder rohem Schinken am Stück kann großzügig entfernt werden. Den Rest können Sie essen. Bei einem muffigen oder fauligen Geruch sollten Sie die Finger von den Nahrungsmitteln lassen. Im Zweifelsfall ist es immer besser, Vorsicht walten zu lassen und sie wegzuwerfen. Schließlich wollen Sie keine Lebensmittelvergiftung riskieren.

Rubriklistenbild: © Fokke Baarssen/Zoonar.com/Imago