Diese scharfen Erdnussbutter-Ramen sind unfassbar einfach zu machen

Von: Sandra Keck

Wenn's mal wieder schnell gehen muss, nimm dieses Rezept für scharfe Erdnussbutter-Ramen. © Einfach Tasty

Japanisches Comfort Food in 10 Minuten.

Instant-Ramen erleben momentan einen richtigen Boom. Dank TikTok gibt es zahlreiche Rezepte, die in kürzester Zeit zubereitet sind. Egal, ob gekocht, roh im Salat oder eben als Chipsersatz: Instant-Ramen sind allseits beliebt. Wusstest du, dass Instant-Ramen bereits in den 60er Jahren in Japan erfunden wurden? Sie sind ein Ergebnis aus drohender Hungernot unter der Bevölkerung, große Mengen an amerikanischen Weizenmehl und Öl und dem Erfindergeist eines einzelnen Mannes. Die Herstellung der Ramennudeln von damals unterscheidet sich bis heute kaum.



Aus Weizenmehl, Salz und Wasser wird ein Teig hergestellt, der dann zu Nudeln geformt wird. Die Nudeln werden kurz gedünstet und dann mit Heißluft getrocknet (früher wurden die Ramen frittiert). Und fertig sind quasi unendlich haltbare Nudeln, die innerhalb kürzester Zeit verzehrfertig sind.

Wir pimpen das virale TikTok-Gericht mit einer handvoll Zutaten (u.a. Gemüse fürs gute Gewissen) und erhalten so eine vollwertige Mahlzeit, die trotzdem in Nullkommanichts fertig ist.

So geht‘s:

Das sind die Zutaten:

Sauce:

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Ingwer, fein gehackt

3 EL Sojasauce

1 TL Erdnussöl

1 EL Ahornsirup

2 TL Sambal Olek

100 g Erdnussbutter

80 ml Wasser

Weitere Zutaten:

200 g Ramen-Nudeln

2 TL Erdnussöl

100 g rote Paprikaschote, gewürfelt

50 g Frühlingszwiebeln, geschnitten

Chilischoten, nach Geschmack

2 EL Reisessig

Toppings:

Geröstete Erdnüsse

Korianderblättchen

Die Ramen sind ruckzuck fertig:

Für die Sauce: alle Zutaten miteinander verrühren und ebenfalls beiseite stellen. Ramen-Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser garen. Abgießen und beiseite stellen. In einer Pfanne 2 TL Erdnussöl erhitzen und darin Paprika, Frühlingszwiebeln und Chili kurz anbraten. Reisessig, gegarte Ramen-Nudeln und Sauce hinzufügen und alles gut vermengen. Mit gehackten Erdnüssen und Koriander garnieren. Sooo lecker!

Her mit den Stäbchen und diesem leckeren Rezept für scharfe Erdnussbutter-Ramen. © Einfach Tasty

