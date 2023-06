Zu schade für den Müll: Karottenschalen nicht wegwerfen, sondern weiterverwenden

Tipps zur Resteverwertung

Oft werden Karottenschalen einfach in den Hausmüll gegeben. Dabei können die Gemüsereste sinnvoll weiterverwendet und in leckeren Rezepten verwendet werden.

Karotten sind nicht nur lecker, sondern auch reich an Vitaminen und Ballaststoffen. In dem orangen Wurzelgemüse stecken jede Menge Mineralstoffe wie Provitamin A, Folsäure, Kalium und Magnesium. Der sekundäre Pflanzenstoff Beta-Carotin ist wichtig für unsere Sehkraft. Beim Zubereiten von Karotten landet jedoch oft die Schale im Müll. Manchen Menschen ist der Geschmack zu bitter, andere schälen die Möhren aus purer Gewohnheit. Die Karottenschalen sind allerdings viel zu schade, um einfach so im Müll entsorgt zu werden. Übrigens: Wenn Ihre Karotten zuhause zu schnell runzelig werden, sollten Sie die Möhren richtig lagern, damit sie lange knackig und frisch bleiben.

Aufheben lohnt sich: Karottenschalen recyceln

Es gibt viele gute Gründe, um Karottenschalen weiterzuverwenden. Direkt unter der Schale findet sich eine besonders hohe Konzentration an Ballaststoffen. Diese faserreichen Inhaltsstoffe sind äußerst wichtig für unsere Gesundheit: Sie regen die Verdauung an, fördern das Wachstum gesunder Darmbakterien und sorgen für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. Außerdem regulieren Ballaststoffe den Blutzuckerspiegel und helfen beim Abnehmen. Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) lautet, jeden Tag etwa 30 Gramm Ballaststoffe zu essen. Von diesem Richtwert sind die meisten Menschen allerdings weit entfernt.

Deshalb kann es gesundheitliche Vorteile haben, die Schale von Karotten zu essen. Auch Menschen, die normalerweise Probleme beim Verdauen von Ballaststoffen haben, vertragen Karottenschalen in der Regel gut. Außerdem finden sich wertvolle Mineralstoffe wie Kalium, Chlorid, Phosphor, Natrium und Calcium in der Schale.

Karottenschalen mitessen: Das gibt es zu beachten

Aus ganzen Karotten lassen sich Ofengemüse oder leckere Suppen und Soßen, wie diese Karotten-Tomaten-Soße, kochen. Wenn die Schale mitverzehrt wird, sollten Sie die Möhren auf jeden Fall vorher gründlich reinigen. Außerdem wichtig: Schimmel wegschneiden oder direkt die ganze Karotte entsorgen? In Gemüsesorten aus konventionellem Anbau verstecken sich oft größere Mengen an Pestiziden in der Schale. Experten raten dazu, Gemüse unter fließendem Wasser gründlich zu waschen und anschließend trockenzureiben. Dafür können Sie beispielsweise eine spezielle Gemüsebürste verwenden. Da die meisten Pestizide inzwischen wasserfest sind, reicht das Waschen allein oft nicht aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zu Karotten in zertifizierter Bio-Qualität greifen.

+ Aus Karottenschalen lassen sich eine Vielzahl leckerer Rezepte herstellen. © Martin Bertrand/Eyepix Group/Imago

Rezept-Tipp: Selbstgemachte Brühe aus Karottenschalen

Eine der einfachsten Möglichkeiten, Karottenschalen zu verwenden, ist die Herstellung von selbstgemachter Gemüsebrühe. Die Karottenschalen verleihen der Brühe einen intensiven Geschmack und eine schöne orange Farbe. Und so geht’s:

Einfach die Schalen in einen Topf mit Wasser geben.

Das Ganze zum Kochen bringen und eine halbe Stunde lang köcheln lassen.

Fertig ist Ihre selbstgemachte und 100 Prozent natürliche Gemüsebrühe!

Die Brühe können Sie zum Kochen von Suppen, Saucen oder anderen Gerichten verwenden.

Tipp: Geben Sie andere Gemüsereste wie Zwiebelschalen, Sellerieblätter oder Petersilienstielen dazu, falls Sie sie zur Hand haben. Dadurch ergibt sich ein noch intensiveres Aroma.

Karotten-Chips: Knuspriger Genuss

Sie können die Karottenschalen auch verwenden, um leckere Chips zu backen. Marinieren Sie die Gemüsereste mit Olivenöl, Salz und beliebigen Gewürzen. Für eine würzige Note können Sie sie beispielsweise mit Paprika bestreuen. Alternativ bieten sich Knoblauchpulver oder klein geschnittener Rosmarin an. Verteilen Sie die Schalen anschließend gleichmäßig auf dem vorbereiteten Backblech. Backen Sie die Karottenschalen bei 200 Grad. Vorsicht: Schon nach wenigen Minuten können sie je nach Schalendicke anfangen, braun zu werden. Wenn die Karottenschalen goldbraun und knusprig sind, sind sie fertig. Sie können als gesunder Snack alleine oder mit Dips wie Hummus oder Guacamole genossen werden.

Resteverwertung: Natürliches Pulver aus Karottenschalen

Ein weiterer Weg, Karottenschalen zu nutzen, ist das Trocknen und anschließende Mahlen zu Pulver. Dafür die Karottenschalen dünn auf einem Backblech ausbreiten und bei niedriger Temperatur im Ofen backen oder an einem warmen Ort trocknen lassen. Sobald sie vollständig abgekühlt bzw. getrocknet sind, können sie in einem Mixer zu Pulver verarbeitet werden. Das Karottenpulver kann als natürlicher Farbstoff verwendet werden, um Gebäck, Smoothies oder Desserts eine orange Farbe zu verleihen. Außerdem können Sie Speisen beim Kochen mit dem Pulver zu mehr Aroma verhelfen.

Fazit: Durch das Recyceln von Gemüseschalen schlagen Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nicht nur schonen Sie Ressourcen und reduzieren Ihren Hausmüll. Außerdem sparen Sie sich beim nächsten Einkauf das Geld für Gemüsebrühe oder Chips.

