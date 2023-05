Ein Gericht mit ordentlich Würze in Kürze, hex hex: One Pot Pasta Tex-Mex

Von: Sandra Keck

Teilen

In wenigen Minuten steht dieses leckere Nudelgericht mit Hackfleisch, Kidneybohnen und Mais auf dem Tisch. Das Rezept für eine One Pot Pasta Tex-Mex gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

In weniger als 30 Minuten steht eine lecker-würzige One Pot Pasta mit Aromen und Zutaten der Tex-Mex-Küche auf dem Tisch.

Tex-Mex-Gerichte sind weltweit sehr beliebt. Dieser kulinarische Mix, der sich aus der Verschmelzung von mexikanischer und südlicher Küche der USA (vor allem Texas) ergab, bietet eine breite Palette an Gerichten, die einfach köstlich sind. Von feurig-scharf bis cremig-mild: die Tex-Mex-Küche wartet mit einer Vielzahl von Aromen, Texturen und Geschmacksrichtungen auf, die die Geschmacksknospen auf eine Reise schicken. Zu den bekanntesten Gerichten gehören Chili con Carne, Enchilada(-Lasagne) und (Fischstäbchen-)Burritos.

Auch in dieser One Pot Pasta steckt das beste, was die Fusionsküche zu bieten hat. Sie ist nicht nur einfach und schnell zubereitet, sondern auch noch voller Geschmack und Textur. Die würzige Tomatensauce, die bissfeste Pasta und der süße Mais verwöhnen den Gaumen und lassen einen satt und zufrieden zurück.

So einfach gelingt die One Pot Pasta im Tex-Mex-Style:

Diese Zutaten werden für das schnelle Nudelgericht benötigt:

100 g rote Paprikaschote, gewürfelt

200 g Mais

200 g Kidneybohnen

250 g Pasta nach Wahl (z. B. Cellentani, Penne oder Fussili)

100 g Rinderhackfleisch

80 g Zwiebeln, gewürfelt

100 g stückige Tomaten (a. d. Dose)

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1,5 TL edelsüßes Paprikapulver

1,5 TL Kreuzkümmel, gemahlen

600 ml Brühe

Toppings:

Saure Sahne, nach Geschmack

Koriander, nach Geschmack

10 schnelle One Pot-Gerichte, die einfach tasty sind Fotostrecke ansehen

Die Zubereitung ist einfach:

Alle Zutaten in einen großen Topf geben, umrühren und aufkochen lassen. Bei mittlerer Hitze zugedeckt für 7 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Deckel entfernen und weitere 5 Minuten köcheln lassen, bis die Pasta al dente ist. Auf Teller verteilen und nach Belieben mit etwas saurer Sahne und Korianderblättchen garniert servieren. Schmecken lassen!

Beim Rezept für eine One Pot Pasta Tex-Mex kommen alle Zutaten in einen Topf. © Einfach Tasty

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.

Und das Beste daran ist, dass man nur einen Topf benötigt, was bedeutet, dass man weniger Geschirr zum Abwaschen hat. Das ist doch ein Grund zum Feiern, oder?