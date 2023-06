Sie wollen Kirschen entkernen, besitzen aber keinen Kirschentkerner? Drei Alternativen

Von: Anne Hund

Auch mit einem Stäbchen und einer leeren Glasflasche lassen sich Kirschen entsteinen. Das mag zwar etwas länger dauern, ist aber gar nicht so schwierig.

Kirschen gehören für viele Genießer zum Sommer einfach dazu. Wer beispielsweise einen leckeren Kirschkuchen backen will, oder einen saftigen Kirschenplotzer (der je nach Region auch gern als Kirschenmichel bezeichnet wird), muss die Kirschen vorher entsteinen. Wer jetzt keinen Kirschentkerner zur Hand hat, kann sich mit einer anderen Methode behelfen, was gewiss etwas länger dauert. Und zwar mithilfe einer leeren Flasche und einem Stäbchen. Mit ein wenig Übung ist es gar nicht so schwierig. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten.

Kirschen gehören zum Sommer einfach dazu. Wer die Früchte entkernen will, braucht nicht unbedingt einen Kirschentkerner. © Jeannie/Panthermedia/Imago

1. Kirschen entsteinen mit Stäbchen und Flasche

Bei dieser Methode benötigen Sie eine leere Glasflasche, beispielsweise eine leere Sprudelflasche, die Sie vorher gründlich reinigen. Wichtig ist, dass die Kirsche auf den Flaschenhals passt. Zudem brauchen Sie ein Essstäbchen (oder alternativ einen Strohhalm, der allerdings schmal genug sein muss). Die Kirsche legen Sie also nun auf die Flaschenöffnung und halten Sie mit der einen Hand gut fest. Mit der anderen Hand setzen Sie das Stäbchen oben mittig an der Kirsche an und drücken es nach unten. So landet der Kirschkern in der Flasche.

2. Kirschen mit einem scharfen Küchenmesser entkernen

Manche greifen zum Entsteinen der Kirschen lieber zu einem Schälmesser, was etwas umständlicher sein kann, da man die Kirschen erst halbieren muss, um an den Kern zu gelangen.

3. Kirschen entsteinen mit dem Thermomix?

Nicht für alle Zwecke eignet sich eine schnellere Methode, die Kirschen zu entsteinen. Und zwar mit dem Thermomix. Die Früchte behalten dabei längst nicht ihre Form, was jedoch egal ist, wenn man zum Beispiel Sauerkirschmarmelade daraus zubereiten will. Das Nachhaltigkeitsportal Utopia erklärt, wie es funktioniert: Die Kirschen in die Maschine geben und das Gerät auf der niedrigen bis mittleren Stufe etwa drei Minuten lang laufen lassen. Danach gibt man die Masse in ein großmaschiges Sieb, um die Kerne vom Rest zu trennen.

Kirschen lassen sich auch gut einfrieren, dann sollte man den Stein allerdings in der Frucht lassen, damit das Aroma erhalten bleibt.